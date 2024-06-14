Лидеры "Группы семи" (G7) в пятницу собираются на заключительный день переговоров на ежегодном саммите, при этом Китай - в топе повестки дня, кроме того ожидается историческое выступление Папы Римского Франциска по обсуждению искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К Папе присоединятся еще 10 глав государств и правительств, включая премьер-министра Индии и короля Иордании, на фоне того, как G7 открывает свои двери для посторонних, чтобы показать, что это не отстраненный, эксклюзивный клуб.

В первый день встречи на юге Италии страны "Группы семи" договорились о соглашении о предоставлении Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, подкрепленных процентами по замороженным российским активам, назвав это соглашение мощным сигналом решимости Запада.

G7 договорилась предоставить Украине около 50 млрд долларов до конца года - глава Еврокомиссии

Хотя многие детали еще предстоит проработать, ожидается, что члены "Группы семи" - США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания - и Европейский Союз внесут свой вклад в кредит, а наличные поступят Украине до конца года.

"Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Это также четкий сигнал президенту россии (владимиру путину), что он не может просто сидеть сложа руки и надеяться, что финансовые проблемы в стране, которая поддерживает Украину, позволят ему выиграть эту войну", - добавил он.

Тогда как в первый день переговоров доминировала Украина, в пятницу утром ключевым вопросом станет Китай.

Ожидается, что лидеры выразят обеспокоенность относительно чрезмерного промышленного потенциала Китая и его поддержки россии.

На этой неделе США ввели новые санкции против китайских фирм, поставляющих полупроводники в россию, на фоне опасений относительно все более агрессивной позиции Пекина в отношении Тайваня и стычек с Филиппинами из-за конкурирующих морских претензий.

"Китай поставляет не оружие (россии), а способность производить это оружие и доступные технологии для его производства, поэтому на самом деле он помогает россии", - заявил журналистам на саммите президент США Джо Байден после подписания двустороннего соглашения по безопасности с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден о G7: говорили об обеспокоенности, в частности Китаем, который предоставляет рф материалы для военной машины

Во вторник ЕС объявил, что с июля введет дополнительные пошлины на уровне до 38,1% на импортируемые китайские электромобили, рискуя получить возмездие со стороны Пекина, который пообещал принять меры для защиты своих интересов.

Однако внутри "Группы семи", как отмечается, существуют разногласия относительно того, как противостоять китайским государственным субсидиям, и Европа стремится избежать полномасштабной торговой войны с Пекином.

Что касается Папы Франциска, то кроме речи об искусственном интеллекте, у него будет несколько двусторонних встреч, в том числе с Байденом, Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Папа Римский встретится с Зеленским на саммите G7 в Италии

"Это исторический день. Мы будем приветствовать Святейшего Отца. Это первый раз, когда понтифик присутствует на G7. Я горжусь, что это произойдет под председательством Италии", - заявила журналистам в четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Лидеры также обсудят иммиграцию, важнейшую проблему для Мелони, которая подталкивает Европу помочь ей обуздать нелегальные потоки из Африки и запустила флагманский план по стимулированию развития на континенте, чтобы устранить первопричину отъезда.

Многие лидеры покинут Италию поздно вечером в пятницу, включая Байдена, и Мелони сказала, что они уже согласовали выводы саммита, которые должны быть утверждены в конце дня.

В субботу те, кто останутся, будут иметь место для двусторонних встреч перед заключительной пресс-конференцией Мелони.