В рамках проходящего в Италии саммита "Большой семерки" Папа Римский Франциск встретится с рядом лидеров страны, в частности 14 он проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Папа Римский прибудет на место проведения саммита на вертолете около 12:30 по местному времени. Там его встретит премьер Италии Джорджа Мелони.

Затем понтифика доставят в жилой комплекс, выбранный для проведения саммита, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Франциск проведет серию двусторонних встреч:

с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;

с президентом Франции Эммануэлем Макроном;



с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также у Папы, в частности, запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди.

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

Дополнение

Кроме того, Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече "Большой семерки". Ожидается, что в пятницу, он проведет речь о рисках и потенциале ИИ.

Напомним

Папа Франциск в Ватикане обсудил Саммит мира и возвращение украинских детей с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.