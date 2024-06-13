Лидеры "Группы семи" (G7) начинают свой ежегодный саммит в четверг, стремясь удвоить поддержку Украины и выступить едиными в противостоянии политическим и экономическим амбициям Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Учитывая, что Ближний Восток, миграция и искусственный интеллект (ИИ) также включены в насыщенную повестку дня, саммит 13-15 июня на юге Италии был бы тяжелым испытанием для лидеров и в лучшие времена, но большинство из них вдобавок подавлены и своими собственными внутренними проблемами, отмечает издание.

Президент США Джо Байден, которого в ноябре ждет трудная попытка переизбрания, прибыл в Италию на следующий день после того, как его сына Хантера Байдена осудили за ложь об употреблении наркотиков для незаконной покупки оружия, пишет издание.

Британскому премьер-министру Риши Сунаку, похоже, суждено потерять власть на выборах 4 июля, лидеры Франции и Германии терпят политические поражения, а опросы общественного мнения неутешительны для премьер-министров Канады и Японии, отмечает издание.

Только принимающая сторона, премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится на пике популярности после победы на европейских выборах в Италии в минувшие выходные, но, пишет издание, "достичь значительных результатов в роскошном курортном отеле Borgo Egnazia будет непростой задачей".

"Переполненные решимости заявить о своей инициативе, лидеры "Группы семи", скорее всего, объявят, что они согласовали планы по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, используя проценты от замороженных российских активов для поддержки многолетнего долгового пакета", - отмечает издание.

G7 разблокирует $50 млрд российских активов для Украины

Однако, как указывается, "официальные лица признают, что план сложный, а это означает, что любое соглашение будет только в принципе, а экспертам по правовым вопросам все еще придется продумывать детали, которые потребуют поддержки европейских стран, особенно Бельгии, которая не входит в G7".

Сообщается, что второй год подряд Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите и должен подписать новое долгосрочное соглашение о безопасности с Байденом.

США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии

"Подписав это соглашение, мы также пошлем россии сигнал о нашей решимости. Если (российский президент) владимир путин думает, что сможет пережить коалицию, которая поддерживает Украину, он ошибается", - заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Подчеркивая решимость США наказать москву за вторжение в Украину в 2022 году, Вашингтон в среду резко расширил санкции против москвы, в том числе нанеся удары по китайским компаниям, которые продают полупроводники москве.

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"Объявляя о новых ограничениях для китайских фирм накануне встречи G7, Байден, несомненно, надеется убедить западных союзников проявить большую решимость в противостоянии Пекину из-за поддержки россии и его чрезмерных промышленных мощностей", - пишет издание.

Европейская комиссия сообщила автопроизводителям в среду, что с июля введет дополнительные пошлины в размере до 38,1% на импортируемые китайские электромобили, менее чем через месяц после того, как Вашингтон увеличил пошлины на китайские электромобили вчетверо до 100%.

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Хотя ожидается, что лидеры G7 выразят обеспокоенность по поводу высокого уровня производства в Китае, который, по их словам, нарушает глобальные цепочки поставок и стабильность рынка, дипломаты ЕС предупреждают, что Европа стремится избежать полномасштабной торговой войны с Пекином.

"Стремясь не выглядеть элитарной крепостью", как отмечает издание, "Группа семи" в этом году открыла свои двери для большого количества посторонних, включая Папу Франциска, который, как ожидается, выступит в пятницу с программной речью о рисках и потенциале ИИ.

Среди тех, кто также был приглашен в Апулию, - лидеры некоторых крупнейших региональных государств мира, таких как Индия, Бразилия, Аргентина, Турция, Алжир и Кения.

Хотя саммит продлится до субботы, многие руководители G7, как указано, покинут его в пятницу вечером, включая Байдена, а это означает, что последний день отведен для двусторонних встреч для тех, кто останется, и завершающей пресс-конференции Мелони.

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