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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии

США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 00:54  •  642 просмотра

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США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите «Большой семерки» в Италии, что будет означать долгосрочную поддержку США в сфере обороны и безопасности Украины, но без ввода американских войск.

США и Украина в четверг, 13 июня, подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит Reuters, передает УНН.

Детали

По его словам, соглашение даст понять, что поддержка Вашингтона будет продолжаться длительное время, «особенно в сфере обороны и безопасности».

«Подписывая этот документ, мы посылаем России сигнал о нашей решимости», - отметил Салливан в самолете по пути в Италию, добавив, что если Владимир Путин сомневается в долгосрочности поддержки Киева, то «он ошибается».

Представитель Белого дома уточнил, что 15 стран подписали с Украиной соглашения о безопасности, которые укрепят ее «способность оборонного сдерживания». Речь идет, в частности, о Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Италии, Испании, Бельгии и др. Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной будет включать обязательства работать с конгрессом над будущим финансированием Киева, но не будет содержать обязательств по отправке американских войск в страну, пояснил он.

Американский президент Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на саммите, сообщил Белый дом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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