США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии
Киев • УНН
США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите «Большой семерки» в Италии, что будет означать долгосрочную поддержку США в сфере обороны и безопасности Украины, но без ввода американских войск.
США и Украина в четверг, 13 июня, подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит Reuters, передает УНН.
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По его словам, соглашение даст понять, что поддержка Вашингтона будет продолжаться длительное время, «особенно в сфере обороны и безопасности».
«Подписывая этот документ, мы посылаем России сигнал о нашей решимости», - отметил Салливан в самолете по пути в Италию, добавив, что если Владимир Путин сомневается в долгосрочности поддержки Киева, то «он ошибается».
Представитель Белого дома уточнил, что 15 стран подписали с Украиной соглашения о безопасности, которые укрепят ее «способность оборонного сдерживания». Речь идет, в частности, о Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Италии, Испании, Бельгии и др. Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной будет включать обязательства работать с конгрессом над будущим финансированием Киева, но не будет содержать обязательств по отправке американских войск в страну, пояснил он.
Американский президент Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на саммите, сообщил Белый дом.