США та Україна підпишуть угоду про безпеку на саміті G7 в Італії
Київ • УНН
США та Україна підпишуть угоду про безпеку на саміті «Великої сімки» в Італії, що означатиме довгострокову підтримку США у сфері оборони та безпеки України, але без введення американських військ.
США та Україна в четвер, 13 червня, підпишуть угоду про безпеку на саміті G7 в Італії, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, його слова наводить Reuters, передає УНН.
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За його словами, угода дасть зрозуміти, що підтримка Вашингтона триватиме тривалий час, "особливо у сфері оборони та безпеки".
"Підписуючи цей документ, ми надсилаємо Росії сигнал про нашу рішучість", — зазначив Салліван у літаку шляхом до Італії, додавши, що якщо Володимир Путін сумнівається в довгостроковості підтримки Києва, то "він помиляється".
Представник Білого дому уточнив, що 15 країн підписали з Україною угоди про безпеку, які зміцнять її "здатність оборонного стримування". Йдеться, зокрема, про Велику Британію , Францію, Німеччину, Швецію, Фінляндію, Італію, Іспанію, Бельгію та ін. Угода між Сполученими Штатами та Україною включатиме зобов'язання працювати з конгресом над майбутнім фінансуванням Києва, але не міститиме зобов'язань щодо відправці американських військ до країни, пояснив він.
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