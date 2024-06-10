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Салліван захищає рішення США дозволити Україні завдавати удару по рф американською зброєю

Салліван захищає рішення США дозволити Україні завдавати удару по рф американською зброєю

Київ • УНН

 • 19574 перегляди

Салліван наголосив на важливості надання Україні можливості використовувати американську зброю для нанесення ударів по російських вогневих позиціях по той бік кордону, оскільки рф продовжує свій наступ навколо Харкова.

Салліван наголосив на важливості рішення щодо дозволу з боку США для України використовувати американську зброю для обстрілу російського кордону. Про це повідомляє CBS NEWS, передає УНН.

Деталі

У недавньому інтерв'ю радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що рішення дозволити Україні використовувати американську зброю для обстрілу російського кордону було необхідним кроком, оскільки рф продовжує загрожувати суверенітету України. Він також наголосив на зобов'язанні США підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі агресії рф.

Я просто скажу, що з точки зору Президента це був здоровий глузд. Те, що відбувалося навколо Харкова, що було новим лише за останні пару місяців, було наступом росії, коли вони рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, і це просто не мало сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одну річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі, і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі агресуючим російським силам 

- заявив Джейк Салліван.

Крім того, під час інтерв'ю було також обговорено питання можливість розширення ядерної зброї рф, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Салліван визнав, що це становить серйозну загрозу, і заявив, що США докладе всіх зусиль для забезпечення безпеки свого ядерного арсеналу.

Ми стурбовані прогресом ядерних арсеналів таких країн, як Китай і росія, а також Північна Корея. Це те, на чому ми зосереджені. Ми ретельно шукаємо і будемо консультуватися з нашими союзниками та партнерами щодо найкращого шляху вперед, щоб забезпечити безпечне, надійне та надійне ядерне стримування Сполучених Штатів.

- додав Джейк Салліван.

Україна вже почала використовувати американську зброю для ударів по росії - ЗМІ05.06.24, 20:48 • 85526 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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