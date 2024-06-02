ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Группы семи (G7) в Апулии в Италии. Об этом заявила премьер-министра Италии Джорджия Мэлони, передает УНН со ссылкой на ANSA.

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Мэлони подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7.

По словам Мелани, всего в саммите примут участие по меньшей мере пятнадцать стран и международных институтов, кроме лидеров участников Группы семи и Папы Римского.

Однако премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского — онлайн или очный.

Страны Группы семи (G7) и Европейский Союз (ЕС) обсуждают введение санкций против банков третьих стран, которые помогают обходить санкции финансовой системе России.

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании