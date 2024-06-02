ANSA: Зеленський візьме участь у саміті G7
Київ • УНН
Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в Апулії, Італія, що підтвердила Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Групи семи (G7) в Апулії в Італії. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, передає УНН з посиланням на ANSA.
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Мелоні підтвердила, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7.
За словами Мелоні, загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п'ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників Групи семи та Папи Римського.
Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського — онлайн чи очний.
Країни Групи семи (G7) та Європейський Союз (ЄС) обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.
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