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Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї

Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї

Київ • УНН

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Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.

Лідери "Групи семи" (G7) розпочинають свій щорічний саміт у четвер, прагнучи подвоїти підтримку України та виступити єдиними у протистоянні політичним та економічним амбіціям Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Враховуючи, що Близький Схід, міграція та штучний інтелект (ШІ) також включені до насиченого порядку денного, саміт 13-15 червня на півдні Італії був би важким випробуванням для лідерів і в кращі часи, але більшість із них на додачу пригнічена і своїми власними внутрішніми проблемами, зазначає видання.

Президент США Джо Байден, якого в листопаді чекає важка спроба переобрання, прибув до Італії наступного дня після того, як його сина Гантера Байдена засудили за брехню про вживання наркотиків для незаконної покупки зброї, пише видання.

Британському прем'єр-міністру Ріші Сунаку, схоже, судилося втратити владу на виборах 4 липня, лідери Франції та Німеччини зазнають політичних поразок, а опитування громадської думки невтішні для прем'єр-міністрів Канади та Японії, зазначає видання.

Тільки приймаюча сторона, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні перебуває на піку популярності після перемоги на європейських виборах в Італії минулими вихідними, але, пише видання, "досягти значних результатів у розкішному курортному готелі Borgo Egnazia буде непростим завданням".

"Переповнені рішучості заявити про свою ініціативу, лідери "Групи семи", швидше за все, оголосять, що вони погодили плани щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів, використовуючи відсотки від заморожених російських активів для підтримки багаторічного боргового пакету", - зазначає видання.

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Проте, як вказується, "офіційні особи визнають, що план складний, а це означає, що будь-яка угода буде лише в принципі, а експертам з правових питань все ще доведеться продумувати деталі, які вимагатимуть підтримки європейських країн, особливо Бельгії, яка не входить до G7".

Повідомляється, що другий рік поспіль Президент України Володимир Зеленський буде присутній на саміті та має підписати нову довгострокову угоду про безпеку з Байденом.

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"Підписавши цю угоду, ми також пошлемо росії сигнал про нашу рішучість. Якщо (російський президент) володимир путін думає, що зможе пережити коаліцію, яка підтримує Україну, він помиляється", - заявив журналістам радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Наголошуючи на рішучості США покарати москву за вторгнення в Україну в 2022 році, Вашингтон у середу різко розширив санкції проти москви, у тому числі завдавши ударів по китайських компаніях, які продають напівпровідники москві.

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"Оголошуючи про нові обмеження для китайських фірм напередодні зустрічі G7, Байден, безсумнівно, сподівається переконати західних союзників виявити велику рішучість у протистоянні Пекіну через підтримку росії та його надмірні промислові потужності", - пише видання.

Європейська комісія повідомила автовиробникам у середу, що з липня запровадить додаткові мита на рівні до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі, менш як через місяць після того, як Вашингтон збільшив мита на китайські електромобілі вчетверо до 100%.

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Хоча очікується, що лідери G7 висловлять стурбованість з приводу високого рівня виробництва в Китаї, який, за їхніми словами, порушує глобальні ланцюжки поставок та стабільність ринку, дипломати ЄС попереджають, що Європа прагне уникнути повномасштабної торгової війни з Пекіном.

"Прагнучи не виглядати елітарною фортецею", як зазначає видання, "Група семи" цього року відчинила свої двері для великої кількості сторонніх, включаючи Папу Франциска, який, як очікується, виступить у п'ятницю з програмною промовою про ризики та потенціал ШІ.

Серед тих, хто також був запрошений до Апулії, - лідери деяких найбільших регіональних держав світу, таких як Індія, Бразилія, Аргентина, Туреччина, Алжир та Кенія.

Хоча саміт триватиме до суботи, багато очільників G7, як вказано, покинуть його у п'ятницю ввечері, включаючи Байдена, а це означає, що останній день відведено для двосторонніх зустрічей для тих, хто залишиться, та завершальної пресконференції Мелоні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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