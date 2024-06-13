Папа Римський зустрінеться із Зеленським на саміті G7 в Італії
Київ • УНН
Папа Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та іншими світовими лідерами на саміті G7 в Італії.
У рамках саміту "Великої сімки", що проходить в Італії Папа Римський Франциск зустрінеться з низкою лідерів країни, зокрема 14 він проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише УНН з посиланням на Vatican News.
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Папа Римський прибуде на місце проведення саміту на гелікоптері близько 12:30 за місцевим часом. Там його зустріне прем’єр Італії Джорджа Мелоні.
Потім понтифіка доставлять до житлового комплексу, обраного для проведення саміту, де він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім того, Франциск проведе серію двосторонніх зустрічей:
- з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою;
- з президентом Франції Еммануелем Макроном;
- з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Також у Папи, зокрема, заплановані переговори з президентом США Джо Байденом, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єром Індії Нарендрою Моді.
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Окрім того, Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі "Великої сімки". Очікується, що у п'ятницю, він проведе промову про ризики та потенціал ШІ.
Нагадаємо
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