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Папа Римський зустрінеться із Зеленським на саміті G7 в Італії

Папа Римський зустрінеться із Зеленським на саміті G7 в Італії

Київ • УНН

 • 18871 перегляди

Папа Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та іншими світовими лідерами на саміті G7 в Італії.

У рамках саміту "Великої сімки", що проходить в Італії Папа Римський Франциск зустрінеться з низкою лідерів країни, зокрема 14 він проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише УНН з посиланням на Vatican News.  

Деталі

Папа Римський прибуде на місце проведення саміту на гелікоптері близько 12:30 за місцевим часом. Там його зустріне прем’єр Італії Джорджа Мелоні.

Потім понтифіка доставлять до житлового комплексу, обраного для проведення саміту, де він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім того, Франциск проведе серію двосторонніх зустрічей:

  • з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою;
  • з президентом Франції Еммануелем Макроном;
  • з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також у Папи, зокрема, заплановані переговори з президентом США Джо Байденом, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї13.06.24, 09:45 • 38387 переглядiв

Доповнення

Окрім того, Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі "Великої сімки". Очікується, що у п'ятницю, він проведе промову про ризики та потенціал ШІ.

Нагадаємо

Папа Франциск у Ватикані обговорив Саміт миру та повернення українських дітей з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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