Це була важлива розмов: Єрмак у Ватикані зустрівся із Папою Римським

Папа Франциск у Ватикані прийняв главу Офісу Президента України Андрія Єрмака. Говорили про філософію Формули миру, Саміт миру та повернення українських дітей, передає УНН.

Під час робочого візиту до Італії, був прийнятий Його Святістю Папою Франциском у Ватикані. Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формули миру Президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру. Також говорили про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії