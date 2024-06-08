Це була важлива розмов: Єрмак у Ватикані зустрівся із Папою Римським
Київ • УНН
Папа Римський Франциск прийняв главу Офісу Президента України Андрія Єрмака у Ватикані, де вони обговорили запропоновану Зеленським формулу миру, підготовку до глобального саміту миру в Швейцарії і зусилля по поверненню українських дітей, насильно вивезених до росії.
Папа Франциск у Ватикані прийняв главу Офісу Президента України Андрія Єрмака. Говорили про філософію Формули миру, Саміт миру та повернення українських дітей, передає УНН.
Під час робочого візиту до Італії, був прийнятий Його Святістю Папою Франциском у Ватикані. Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формули миру Президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру. Також говорили про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії
За словами глави ОП, особливу увагу приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни.
"Нам потрібен результат, тому робимо все, щоб повернути наших дітей", - додав він.
За словами Єрмака, Папа Франциск висловив свою підтримку Україні. Висловив щиру подяку Його Святості.
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Крім того, глава ОП провів зустріч з Державним секретарем Святого Престолу Кардиналом П’єтро Пароліном.
Обговорили участь Кардинала у Глобальному саміті миру та роль Святого Престолу у реалізації гуманітарних пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Детально поінформував Кардинала про підходи української сторони до реалізації Саміту у Швейцарії та деструктивні дії рф, направлені на зрив заходу
Він також зауважив, що кардинал погодився з необхідністю вдосконалення механізму у питанні повернення українських дітей та полонених.
Глава ОП також аідзначив важливість майбутнього візиту Кардинала в Україну.
Підготовка до Саміту миру та повернення українських дітей: глава ОП зустрівся із кардиналом Маттео Дзуппі08.06.24, 15:27 • 73192 перегляди