Підготовка до Саміту миру та повернення українських дітей: глава ОП зустрівся із кардиналом Маттео Дзуппі
Київ • УНН
Глава офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з кардиналом Маттео Дзуппі, щоб обговорити підготовку до майбутнього Саміту миру, ключовим питанням порядку денного якого є повернення українських дітей.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі. Йшлося про принципи підготовки до майбутнього Глобального саміту миру та повернення українських дітей, передає УНН.
Італія. Зустрівся з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі, великим другом України. Подякував за його місію і зусилля у поверненні українських дітей. Поінформував про принципи підготовки до майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії та про філософію України у питанні досягнення справедливого і довготривалого миру
Глава ОП також додав, що питання повернення українських дітей буде ключовим на Саміті.
Він також висловив сподівання, що Святий Престол відіграватиме ключову роль і впровадить нові механізми у питанні повернення українських дітей.
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати: скільки країн приєдналось04.06.24, 22:18 • 57032 перегляди