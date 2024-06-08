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Підготовка до Саміту миру та повернення українських дітей: глава ОП зустрівся із кардиналом Маттео Дзуппі

Підготовка до Саміту миру та повернення українських дітей: глава ОП зустрівся із кардиналом Маттео Дзуппі

Київ • УНН

 • 73191 перегляди

Глава офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з кардиналом Маттео Дзуппі, щоб обговорити підготовку до майбутнього Саміту миру, ключовим питанням порядку денного якого є повернення українських дітей.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі. Йшлося про принципи підготовки до майбутнього Глобального саміту миру та повернення українських дітей, передає УНН.

Італія. Зустрівся з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі, великим другом України. Подякував за його місію і зусилля у поверненні українських дітей. Поінформував про принципи підготовки до майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії та про філософію України у питанні досягнення справедливого і довготривалого миру

 - повідомив Єрмак.

Глава ОП також додав, що питання повернення українських дітей буде ключовим на Саміті.

Він також висловив сподівання, що Святий Престол відіграватиме ключову роль і впровадить нові механізми у питанні повернення українських дітей.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати: скільки країн приєдналось04.06.24, 22:18 • 57032 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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