Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати: скільки країн приєдналось
Київ • УНН
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розширилася і включає в себе 37 країн по всьому світу.
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати - до її складу вже входять 37 держав світу. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
У День вшанування памʼяті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф, маємо важливі новини. Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати - до її складу вже входять 37 держав світу. Вітаю рішення Аргентини про приєднання, а також вдячний Греції за долучення до роботи у якості спостерігача!
Він також додав, що Україна продовжує об’єднувати весь світ задля спільної мети: повернення кожної викреденої української дитини додому.
російські терористи відібрали нормальність життя у цілого покоління українських дітей - Зеленський04.06.24, 17:57 • 18307 переглядiв