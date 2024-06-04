Международная коалиция за возвращение украинских детей продолжает расти: сколько стран присоединилось

Международная коалиция за возвращение украинских детей продолжает расти - в ее состав уже входят 37 государств мира. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

В День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф, есть важные новости. Международная коалиция За возвращение украинских детей продолжает расти-в ее состав уже входят 37 государств мира. приветствую решение Аргентины о присоединении, а также благодарен Греции за приобщение к работе в качестве наблюдателя! - сообщил глава ОП.

Он также добавил, что Украина продолжает объединять весь мир для общей цели: возвращения каждого выкреденного украинского ребенка домой.

российские террористы отобрали нормальность жизни у целого поколения украинских детей - Зеленский