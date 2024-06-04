российские террористы отобрали нормальность жизни у целого поколения украинских детей - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  35905 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  101702 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  103202 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  102412 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  72053 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  115311 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  62971 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60524 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115338 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117951 просмотра

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3 июня 2024, 10:13  •  178164 просмотра
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Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  164882 просмотра

российские террористы отобрали нормальность жизни у целого поколения украинских детей - Зеленский

Российские террористы лишили нормальной жизни целое поколение украинских детей, многие из которых были убиты, похищены и депортированы в россию в рамках продуманной политики геноцида против Украины.

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российские террористы отобрали нормальность жизни у целого поколения украинских детей - Зеленский

На Купянском направлении оккупанты активизировались и применяют авиацию - Генштаб

На Купянском направлении российские оккупанты активизировались и применяют авиацию, в то время как украинские защитники отбили 8 штурмовых действий и продолжают вести бои в районе Стельмаховки и Берестово.

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На Купянском направлении оккупанты активизировались и применяют авиацию - Генштаб

Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

Исландия внесет дополнительные 667 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины, таким образом общий вклад страны составит 2,72 миллиона евро.

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Исландия выделит на поддержку украинской энергетики дополнительные 667 тысяч евро

Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure

Корпорация Microsoft объявила об увольнениях, затронувших около 1000 сотрудников, в том числе в подразделении смешанной реальности, работающем над HoloLens 2 и Azure для операционной деятельности и разработки миссий.

Новости Мира •   •  5334 просмотра
Microsoft провела новую волну сокращений: зацепило команды HoloLens и Azure

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Почти каждый пятый кандидат, который обращается в призывные центры украинской армии - женщина. В то же время, удельный процент женщин в ВСУ сейчас меньше, чем 5%, сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам комплектования.

Общество •   •  29923 просмотра
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Криминал и ЧП •   •  5396 просмотра
Работники ГБР пришли к заместителю председателя КГГА Усову с обыском - источник

Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

Верховный муфтий Крыма накануне саммита мира в Швейцарии призвал правительства мусульманских стран поддержать усилия Украины по установлению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

Война •   •  7116 просмотра
Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха

Украина передала 1151 тонну колотого гороха семьям в Конго в рамках гуманитарной продовольственной программы "Grain from Ukraine".

Новости Мира •   •  5396 просмотра
"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха

россияне пытаются установить контроль над Часов Яром, но им это не удается - Волошин

За минувшие сутки на линии фронта произошло 137 боевых столкновений с противником, интенсивные бои продолжаются на Купянском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.

Война •   •  6746 просмотра
россияне пытаются установить контроль над Часов Яром, но им это не удается - Волошин

Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет

Весна этого года в Киеве стала третьей по теплоте с 1881 года, средняя температура составляла +11,3°C, что на 1,9°C выше среднего многолетнего показателя, и было побито 15 дневных температурных рекордов, в основном в апреле.

Общество •   •  6503 просмотра
Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет