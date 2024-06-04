российские террористы отобрали нормальность жизни у целого поколения украинских детей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы отобрали нормальность жизни у целого поколения украинских детей, передает УНН.

У целого поколения украинских детей российские террористы отобрали нормальность жизни и пошатнули веру во взрослых. А много маленьких украинцев и украинок уже никогда не станут взрослыми: российские удары унесли их жизни - заявил Зеленский.

Он отметил, что еще тысячи похищены из Украины, депортированы в россию и рассеяны там среди чужих и по большей части даже не имеют возможности связаться с родными. Российское отношение к Украине и украинцам – это сознательная, просчитанная геноцидная политика.

"Сегодня, 4 июня, мы вспоминаем о детях, которые стали жертвами российской агрессии против Украины. Жестокость по отношению к ним является самым позорным из поступков. Никогда это России не простим", - резюмировал Президент.

Кроме того, Зеленский распространил видео о маленьких украинцах, чьи жизни забрала война.