російські терористи відібрали нормальність життя у цілого покоління українських дітей - Зеленський
Київ • УНН
Російські терористи позбавили нормального життя ціле покоління українських дітей, багато з яких були вбиті, викрадені і депортовані в росію в рамках продуманої політики геноциду проти України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи відібрали нормальність життя у цілого покоління українських дітей, передає УНН.
У цілого покоління українських дітей російські терористи відібрали нормальність життя та похитнули віру в дорослих. А багато маленьких українців і українок уже ніколи не стануть дорослими: російські удари забрали їхні життя - заявив Зеленський.
Він зауважив, що ще тисячі викрадені з України, депортовані в Росію та розпорошені там серед чужих і здебільшого навіть не мають змоги звʼязатися з рідними. Російське ставлення до України та українців – це свідома, прорахована геноцидна політика.
"Сьогодні, 4 червня, ми згадуємо про дітей, які стали жертвами російської агресії проти України. Жорстокість щодо них є найганебнішим із вчинків. Ніколи це росії не пробачимо", - резюмував Президент.
Крім того, Зеленський поширив відео про маленьких українців, чиє життя забрала війна.