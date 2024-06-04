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російські терористи відібрали нормальність життя у цілого покоління українських дітей - Зеленський

російські терористи відібрали нормальність життя у цілого покоління українських дітей - Зеленський

Київ • УНН

 • 18307 перегляди

Російські терористи позбавили нормального життя ціле покоління українських дітей, багато з яких були вбиті, викрадені і депортовані в росію в рамках продуманої політики геноциду проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи відібрали нормальність життя у цілого покоління українських дітей, передає УНН.

У цілого покоління українських дітей російські терористи відібрали нормальність життя та похитнули віру в дорослих. А багато маленьких українців і українок уже ніколи не стануть дорослими: російські удари забрали їхні життя - заявив Зеленський.

Він зауважив, що ще тисячі викрадені з України, депортовані в Росію та розпорошені там серед чужих і здебільшого навіть не мають змоги звʼязатися з рідними. Російське ставлення до України та українців – це свідома, прорахована геноцидна політика.

"Сьогодні, 4 червня, ми згадуємо про дітей, які стали жертвами російської агресії проти України. Жорстокість щодо них є найганебнішим із вчинків. Ніколи це росії не пробачимо", - резюмував Президент.

Крім того, Зеленський поширив відео про маленьких українців, чиє життя забрала війна. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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