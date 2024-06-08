Подготовка к саммиту мира и возвращение украинских детей: глава ОП встретился с кардиналом Маттео Дзуппи

Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с председателем Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи. Речь шла о принципах подготовки к предстоящему глобальному саммиту мира и возвращении украинских детей, передает УНН.

Италия. Встретился с председателем Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, большим другом Украины. Поблагодарил за его миссию и усилия в возвращении украинских детей. Проинформировал о принципах подготовки к предстоящему глобальному саммиту мира в Швейцарии и о философии Украины в вопросе достижения справедливого и долговременного мира - сообщил Ермак.

Глава ОП также добавил, что вопрос возвращения украинских детей будет ключевым на саммите.

Он также выразил надежду, что Святой Престол будет играть ключевую роль и внедрит новые механизмы в вопросе возвращения украинских детей.

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