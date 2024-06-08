Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским
Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная
В Тернополе молния попала в дом
На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00
Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены
Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ
В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик
Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине - Bloomberg
Подготовка к саммиту мира и возвращение украинских детей: глава ОП встретился с кардиналом Маттео Дзуппи
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским
Папа Римский Франциск принял главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Ватикане, где они обсудили предложенную Зеленским формулу мира, подготовку к глобальному саммиту мира в Швейцарии и усилия по возвращению украинских детей, насильственно вывезенных в россию.
Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная
Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего возник пожар на крыше здания котельной площадью 250 квадратных метров, однако о пострадавших не сообщается.
В Тернополе молния попала в дом
Гроза с молниями и градом обрушилась на Тернополь, вызвав пожар в доме и повредив бытовую технику, но сообщений о пострадавших не поступало.
На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00
Стабилизационные отключения в Украине начнутся сегодня в 18:00 вместо 16:00 из-за ситуации в энергосистеме и продлятся до 24:00, сообщают ДТЭК и "Укрэнерго".
Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены
По данным следствия, 8 июня около 12:40 враг крыл огнем поселок Белозерка Херсонского района. Двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.
Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ
По данным росСМИ, беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан. Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.
В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик
Жители оккупированного Мариуполя зафиксировали, как река Кальчик обмелела из-за того, что оккупанты перекрыли ее и сбрасывали отходы бетонного завода, что привело к полному пересыханию реки и разрушению местной экосистемы.
Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине - Bloomberg
НАТО планирует обратиться к союзникам с просьбой взять на себя обязательства ежегодно оказывать Украине военную помощь объемом не менее 40 миллиардов евро, заменив предыдущее предложение по пятилетнему фонду из-за сопротивления стран-членов.
Подготовка к саммиту мира и возвращение украинских детей: глава ОП встретился с кардиналом Маттео Дзуппи
Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с кардиналом Маттео Дзуппи, чтобы обсудить подготовку к предстоящему саммиту мира, ключевым вопросом повестки дня которого является возвращение украинских детей.
Враг перебрасывает своих военных с Херсонщины на Харьковщину - центр нацсопротивления
Россияне реорганизуют свои воинские части, увеличивают численность "добровольческого батальона имени маргелова", вербуют местных жителей в военкоматах под угрозой принудительной мобилизации и перебрасывают воинские подразделения и операторов беспилотных летательных аппаратов на временно оккупированные территории.