Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским

Папа Франциск в Ватикане принял главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Говорили о философии Формулы мира, саммите мира и возвращении украинских детей, передает УНН.

Во время рабочего визита в Италию, был принят Его Святейшеством Папой Франциском в Ватикане. Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его святейшество о философии Формулы мира Президента Владимира Зеленского, рассказал, почему исключительно Формула предлагает путь к справедливому миру. Также говорили о подготовке к глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии - сообщил Ермак.

По словам главы ОП, особое внимание уделили вопросу возвращения украинских детей, которые были принудительно вывезены из страны.

"Нам нужен результат, поэтому делаем все, чтобы вернуть наших детей", - добавил он.

По словам Ермака, Папа Франциск выразил свою поддержку Украине. Выразил искреннюю благодарность Его святости.

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Кроме того, глава ОП провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола Кардиналом Пьетро Паролином.

Обсудили участие Кардинала в Глобальном саммите мира и роль Святого Престола в реализации гуманитарных пунктов формулы мира Президента Владимира Зеленского. Подробно проинформировал Кардинала о подходах украинской стороны к реализации саммита в Швейцарии и деструктивных действиях рф, направленных на срыв мероприятия - сообщил Ермак.

Он также отметил, что кардинал согласился с необходимостью совершенствования механизма в вопросе возвращения украинских детей и пленных.

Глава ОП также отметил важность предстоящего визита Кардинала в Украину.

Подготовка к саммиту мира и возвращение украинских детей: глава ОП встретился с кардиналом Маттео Дзуппи