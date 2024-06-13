G7 договорилась предоставить Украине около 50 млрд долларов до конца года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, передает УНН.

"G7 договорилась предоставить Украине кредиты на сумму около 50 млрд долларов до конца года. Мы используем сверхприбыли от суверенных активов россии, чтобы их погасить. Это базируется на действиях ЕС, где мы уже направляем эти сверхприбыли на оборону и восстановление Украины", - сообщила глава Еврокомиссии.

Как сообщал УНН, G7 разблокирует 50 млрд долларов российских активов для помощи Украине.