G7 домовилася надати Україні близько 50 млрд доларів до кінця року - голова Єврокомісії
Київ • УНН
G7 погодилася надати Україні близько 50 мільярдів доларів кредитів до кінця року, використовуючи надприбутки від суверенних активів росії для їх погашення.
G7 домовилася надати Україні близько 50 млрд доларів до кінця року. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі Х, передає УНН.
"G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько 50 млрд доларів до кінця року. Ми використаємо надприбутки від суверенних активів росії, щоб їх погасити. Це базується на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці надприбутки на оборону та відбудову України", - повдіомила голова Єврокомісії.
Як повідомляв УНН, G7 розблокує 50 млрд доларів російських активів для допомоги Україні.