На заседании G7 сегодня говорили об обеспокоенности такими странами, как Китай, которые предоставляют России материалы для военной машины. Об этом заявил Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

На заседании G7 мы сегодня говорили о нашей обеспокоенности такими странами, как Китай, которые предоставляют России материалы для военной машины. Мы согласились в дальнейшем совместно противодействовать этому. Мы сделали три мощных шага на этом саммите, которые коллективно демонстрируют путину, что нас невозможно переждать, нас невозможно разделить, мы будем оставаться с Украиной до ее победы - сказал Байден.

Байден перечислил эти три мощных шага.

Первое, двустороннее соглашение по безопасности, которое мы только что подписали, второе - историческое соглашение о предоставлении Украине 50 млрд из суверенных фондов рф и третье - соглашение об использовании санкций против третьих стран, которые оказывают помощь россии в войне. Это увеличивает давление на экономику России - рассказал Байден.

Дополнение

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности

Также G7 договорилась предоставить Украине около 50 млрд долларов до конца года.