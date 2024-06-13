Киев • УНН
На саммите G7 Байден выразил обеспокоенность тем, что такие страны, как Китай, предоставляют России материалы для ее военной машины, и лидеры договорились противодействовать этому, наложить санкции на третьи страны, которые помогают РФ.
На заседании G7 сегодня говорили об обеспокоенности такими странами, как Китай, которые предоставляют России материалы для военной машины. Об этом заявил Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.
На заседании G7 мы сегодня говорили о нашей обеспокоенности такими странами, как Китай, которые предоставляют России материалы для военной машины. Мы согласились в дальнейшем совместно противодействовать этому. Мы сделали три мощных шага на этом саммите, которые коллективно демонстрируют путину, что нас невозможно переждать, нас невозможно разделить, мы будем оставаться с Украиной до ее победы
Байден перечислил эти три мощных шага.
Первое, двустороннее соглашение по безопасности, которое мы только что подписали, второе - историческое соглашение о предоставлении Украине 50 млрд из суверенных фондов рф и третье - соглашение об использовании санкций против третьих стран, которые оказывают помощь россии в войне. Это увеличивает давление на экономику России
Дополнение
Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности
Также G7 договорилась предоставить Украине около 50 млрд долларов до конца года.