Байден про G7: говорили про занепокоєння, зокрема Китаєм, який надає рф матеріали для воєнної машини
Київ • УНН
На саміті G7 Байден висловив стурбованість тим, що такі країни, як Китай, надають Росії матеріали для її військової машини, і лідери домовилися протидіяти цьому, накласти санкції на треті країни, які допомагають рф.
На засіданні G7 сьогодні говорили про занепокоєння такими країнами, як Китай, які надають росії матеріали для воєнної машини. Про це заявив Президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
На засіданні G7 ми сьогодні говорили про наше занепокоєння такими країнами, як Китай, які надають росії матеріали для воєнної машини. Ми погодилися надалі спільно протидіяти цьому. Ми зробили три потужні кроки на цьому саміті, які колективно демонструють путіну, що нас неможливо перечекати, нас неможливо розділити, ми лишатимемося з Україною до її перемоги
Байден перерахував ці три потужні кроки.
Перше, двостороння безпекова угода, яку ми щойно підписали, друге - історична угода про надання Україні 50 млрд із суверенних фондів рф й третє – угода про використання санкцій проти третіх країн, які надають допомогу росії у війні. Це збільшує тиск на економіку росії
Доповнення
Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден - на полях саміту G7 офіційно підписали угоду про безпеку
Також G7 домовилася надати Україні близько 50 млрд доларів до кінця року.