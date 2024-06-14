Китай домінуватиме в останній день саміту G7, Папа Франциск виступить щодо ШІ

Лідери "Групи семи" (G7) у п'ятницю збираються на заключний день переговорів на щорічному саміті, при цьому Китай - у топі порядку денного, окрім того очікується історичний виступ Папи Римського Франциска щодо обговорення штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Reuters.

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До Папи приєднаються ще 10 глав держав та урядів, включаючи прем'єр-міністра Індії та короля Йорданії, на тлі того, як G7 відчиняє свої двері для сторонніх, щоб показати, що це не відсторонений, ексклюзивний клуб.

У перший день зустрічі на півдні Італії країни "Групи семи" домовилися про угоду про надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів, підкріплених відсотками по заморожених російських активах, назвавши цю угоду потужним сигналом рішучості Заходу.

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Хоча багато деталей ще доведеться опрацювати, очікується, що члени "Групи семи" - США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія - і Європейський Союз зроблять свій внесок у кредит, а готівка надійде Україні до кінця року.

"Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Це також чіткий сигнал президенту росії (володимиру путіну), що він не може просто сидіти склавши руки і сподіватися, що фінансові проблеми в країні, яка підтримує Україну, дозволять йому виграти цю війну", - додав він.

Тоді як першого дня переговорів домінувала Україна, у п'ятницю вранці ключовим питанням стане Китай.

Очікується, що лідери висловлять занепокоєння щодо надмірного промислового потенціалу Китаю та його підтримки росії.

Цього тижня США ввели нові санкції проти китайських фірм, які постачають напівпровідники в росію, на тлі побоювань щодо все більш агресивної позиції Пекіна щодо Тайваню і сутичок з Філіппінами через конкуруючі морські претензії.

"Китай постачає не зброю (росії), а здатність виробляти цю зброю та доступні технології для її виробництва, тому насправді він допомагає росії", - заявив журналістам на саміті президент США Джо Байден після підписання двосторонньої безпекової угоди з Президентом України Володимиром Зеленським.

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У вівторок ЄС оголосив, що з липня запровадить додаткові мита на рівні до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі, ризикуючи отримати відплату з боку Пекіна, який пообіцяв вжити заходів для захисту своїх інтересів.

Однак усередині "Групи семи", як зазначається, існують розбіжності щодо того, як протистояти китайським державним субсидіям, і Європа прагне уникнути повномасштабної торгової війни з Пекіном.

Щодо Папи Франциска, то окрім промови про штучний інтелект, у нього буде кілька двосторонніх зустрічей, у тому числі з Байденом, Зеленським та президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

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"Це історичний день. Ми вітатимемо Святішого Отця. Це перший раз, коли понтифік присутній на G7. Я пишаюся, що це відбудеться під головуванням Італії", - заявила журналістам у четвер прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Лідери також обговорять імміграцію, найважливішу проблему для Мелоні, яка підштовхує Європу допомогти їй приборкати нелегальні потоки з Африки та запустила флагманський план щодо стимулювання розвитку на континенті, щоб усунути першопричину від'їзду.

Багато лідерів покинуть Італію пізно ввечері в п'ятницю, включаючи Байдена, і Мелоні сказала, що вони вже погодили висновки саміту, які мають бути затверджені наприкінці дня.

У суботу ті, хто залишаться, матимуть місце для двосторонніх зустрічей перед заключною пресконференцією Мелоні.