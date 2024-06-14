Папа Римский Франциск прибыл на саммит G7 и пожал руку мировым лидерам, в частности президенту США Джо Байдену, президенту Аргентины Хавьеру Милею и премьер-министру Индии Нарендре Моди, прежде чем начать свою речь об искусственном интеллекте, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Как указывает издание, когда Папа Римский въехал в конференц-зал на инвалидной коляске, лидеры за столом разразились аплодисментами. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони находилась рядом с ним, когда понтифика знакомили с различными лидерами G7 для рукопожатий и объятий. "Он и Байден, братья-католики, коснулись лбами. С его соотечественником, аргентинцем, Милеем, также было немного шуток и размахивания руками", - указывает издание.

Затем Папа упомянул Мелони и Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейской комиссии, прежде чем начать свою речь об искусственном интеллекте - тему, близкую его сердцу, указывает издание.

Папа Римский сказал, что искусственный интеллект является "захватывающим и ужасным" одновременно, что заставляет задуматься над этим вопросом с учетом технологического прогресса, который до сих пор достигнут. "Искусственный интеллект - это прежде всего инструмент, - сказал он. - Преимущества или негативные последствия будут зависеть от того, как он будет применен".

Папа Римский особо выступил против "летального автономного оружия" и призвал к его запрету, призывая к большему контролю со стороны человека. "Ни одна машина никогда не должна решать, забрать ли чью-то жизнь", - отметил понтифик.

Он добавил, что политика играет ключевую роль в определении приоритетов в принятии долгосрочных решений и что она обязана создать надлежащие условия для того, чтобы ИИ помогал человечеству.

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