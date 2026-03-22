Удар по больнице Аль-Деайн в Судане унес жизни 64 человек, среди них дети - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения подтвердила очередное нападение на медицинское учреждение в Судане. В результате удара по учебной больнице Аль-Деайн погибли по меньшей мере 64 человека, среди них дети и медики. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил в соцсети "X", передает УНН.

Атака произошла в учебной больнице Аль-Деайн в столице Восточного Дарфура. По данным ВОЗ, среди погибших – 13 детей, две медсестры, один врач и несколько пациентов.

В результате этой трагедии общее количество смертельных случаев, связанных с нападениями на медицинские учреждения во время войны в Судане, превысило 2000. По данным ВОЗ, в течение почти трехлетнего конфликта в результате 213 нападений на медицинские учреждения, включая удар в пятницу вечером в Аль-Деайн, погибло 2036 человек - говорится в сообщении.

Тедрос Аданом Гебреисус также добавил, что в результате этого нападения пострадали 89 человек, в том числе восемь медицинских работников, а также повреждены педиатрическое, родильное и отделение неотложной помощи больницы. Кроме того, отмечено, что из-за значительных разрушений больница в настоящее время не работает, что привело к прерыванию оказания основных медицинских услуг.

ВОЗ поддерживает местных партнеров в сфере здравоохранения, чтобы помочь заполнить неотложные пробелы путем расширения мощностей других медицинских учреждений. Это включает укрепление служб первичной медико-санитарной помощи для оказания амбулаторной, педиатрической и акушерской помощи; увеличение возможностей лечения раненых; и распределение расходных материалов для травматологической помощи и основных лекарств - подчеркивает генеральный директор ВОЗ.

Суданская армия заявила о перехвате дронов, летевших к военно-морской базе "Фламинго" в Порт-Судане. Город страдает от атак, в частности со стороны RSF, что привело к повреждениям.