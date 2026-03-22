Удар по лікарні Аль-Деайн у Судані забрав життя 64 людей серед них діти - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила черговий напад на медичний заклад у Судані. Унаслідок удару по навчальній лікарні Аль-Деайн загинули щонайменше 64 людини, серед них діти та медики. Про це генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив у соцмережі "X", передає УНН.

Атака сталася в навчальній лікарні Аль-Деайн у столиці Східного Дарфура. За даними ВООЗ, серед загиблих – 13 дітей, дві медсестри, один лікар і кілька пацієнтів.

Внаслідок цієї трагедії загальна кількість смертельних випадків, пов'язаних з нападами на медичні заклади під час війни в Судані, перевищила 2000. За даними ВООЗ, протягом майже трирічного конфлікту внаслідок 213 нападів на медичні заклади, включаючи страйк у п'ятницю ввечері в Аль-Деайн, загинуло 2036 людей