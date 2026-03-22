Удар по лікарні Аль-Деайн у Судані забрав життя 64 людей серед них діти - ВООЗ

Київ • УНН

 • 3748 перегляди

Внаслідок атаки на медичний заклад загинуло 13 дітей та персонал, а лікарня припинила роботу. Загальна кількість жертв нападів перевищила 2000 осіб.

Удар по лікарні Аль-Деайн у Судані забрав життя 64 людей серед них діти - ВООЗ
Фото: x.com/DrTedros

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила черговий напад на медичний заклад у Судані. Унаслідок удару по навчальній лікарні Аль-Деайн загинули щонайменше 64 людини, серед них діти та медики. Про це генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив у соцмережі "X", передає УНН.

Деталі

Атака сталася в навчальній лікарні Аль-Деайн у столиці Східного Дарфура. За даними ВООЗ, серед загиблих – 13 дітей, дві медсестри, один лікар і кілька пацієнтів.

Внаслідок цієї трагедії загальна кількість смертельних випадків, пов'язаних з нападами на медичні заклади під час війни в Судані, перевищила 2000. За даними ВООЗ, протягом майже трирічного конфлікту внаслідок 213 нападів на медичні заклади, включаючи страйк у п'ятницю ввечері в Аль-Деайн, загинуло 2036 людей

- йдеться у дописі.

Тедрос Аданом Гебреїсус, також додав, що внаслідок цього нападу, також,  постраждало 89 осіб, зокрема вісім медичних працівників, а також пошкоджено педіатричне, пологове та відділення невідкладної допомоги лікарні. Крім того зазначено, що через значні руйнування лікарня наразі не працює, що призвело до переривання надання основних медичних послуг.

ВООЗ підтримує місцевих партнерів у сфері охорони здоров’я, щоб допомогти заповнити нагальні прогалини шляхом розширення потужностей інших медичних закладів. Це включає зміцнення служб первинної медико-санітарної допомоги для надання амбулаторної, педіатричної та акушерської допомоги; збільшення можливостей лікування поранених; та розподіл витратних матеріалів для травматологічної допомоги та основних ліків

- наголошує генеральний директор ВООЗ.

Нагадаємо

Суданська армія заявила про перехоплення дронів, що летіли до військово-морської бази "Фламінго" в Порт-Судані. Місто потерпає від атак, зокрема з боку RSF, що призвело до пошкоджень.

Алла Кіосак

Світ
Воєнний стан
Сутички
благодійність
Всесвітня організація охорони здоров'я
Судан