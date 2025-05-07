Вибухи у Судані: військові повідомили про збиття дронів

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал
Ексклюзив
15:37 • 19615 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
15:25 • 34724 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
14:38 • 32386 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
14:35 • 40356 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
13:29 • 38276 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
13:20 • 37453 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
7 травня, 10:29 • 88940 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

7 травня, 10:06 • 94831 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Ексклюзив
7 травня, 09:50 • 88954 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

Ексклюзив
7 травня, 09:39 • 80915 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+13°
2.3м/с
48%
747 мм
Популярнi новини

Трамп має намір офіційно називати Перську затоку Аравійською під час візиту до Саудівської Аравії - AP

7 травня, 09:13 • 11206 перегляди

Фон дер Ляєн: погана угода з Україною заохотить путіна до нової агресії

7 травня, 09:14 • 15856 перегляди

Суддя ВАКС Галабала із доходом 250 тис. грн на місяць судився за аліменти на єдиного сина – хотів платити 1 грн – експерт

7 травня, 10:57 • 14341 перегляди

В окупованому Сіверськодонецьку провалили кремлівську "показуху" до 9 травня - ЦПД

13:08 • 28246 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

13:49 • 20605 перегляди
Публікації

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 88935 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 94829 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 88952 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

7 травня, 09:39 • 80915 перегляди

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 110710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

13:49 • 20840 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 61312 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 111191 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 107594 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 118456 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Вибухи у Судані: військові повідомили про збиття дронів

Київ • УНН

 • 5246 перегляди

Суданська армія заявила про перехоплення дронів, що летіли до військово-морської бази “Фламінго” в Порт-Судані. Місто потерпає від атак, зокрема з боку RSF, що призвело до пошкоджень.

Вибухи у Судані: військові повідомили про збиття дронів

Суданська армія заявила, що в середу її зенітні системи перехопили дрони, які летіли в бік військово-морської базу "Фламінго" у столиці воєнного часу Порт-Судан. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У місті було чути вибухи, хоча одразу не було зрозуміло, чи були вони поблизу бази "Фламінго". Порт-Судан кілька днів тому постраждав від нападів. Зокрема, повідомлялося про удари з боку воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) Судану із застосуванням дронів. У результаті цих ударів були спалені найбільші паливні склади країни та пошкоджені головні ворота для гуманітарної допомоги.

Місто на Червоному морі насолоджувалося відносним спокоєм з моменту початку війни між армією та RSF у квітні 2023 року. Протистояння спричинило масове переміщення населення, голод та вбивства на етнічному ґрунті. Порт-Судан став базою уряду, пов'язаного з армією, після того, як RSF захопили значну частину столиці Хартум на початку конфлікту.

Удари безпілотників по Порт-Судану відкрили новий фронт після того, як армія нещодавно досягла успіхів у столиці та центральному Судані. Війна розпочалася з боротьби за владу між армією та RSF, і обидві сторони заручилися підтримкою іноземних союзників.

Доповнення

У суданському місті Порт-Судан, де знайшли притулок сотні тисяч людей, пролунали численні вибухи. Атаки почалися в неділю і викликали засудження з боку сусідніх країн та ООН.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Судан
Brent
$61.45
Bitcoin
$96,858.10
S&P 500
$5,629.64
Tesla
$274.48
Газ TTF
$34.53
Золото
$3,394.09
Ethereum
$1,811.66