Вибухи у Судані: військові повідомили про збиття дронів
Київ • УНН
Суданська армія заявила про перехоплення дронів, що летіли до військово-морської бази “Фламінго” в Порт-Судані. Місто потерпає від атак, зокрема з боку RSF, що призвело до пошкоджень.
Суданська армія заявила, що в середу її зенітні системи перехопили дрони, які летіли в бік військово-морської базу "Фламінго" у столиці воєнного часу Порт-Судан. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У місті було чути вибухи, хоча одразу не було зрозуміло, чи були вони поблизу бази "Фламінго". Порт-Судан кілька днів тому постраждав від нападів. Зокрема, повідомлялося про удари з боку воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) Судану із застосуванням дронів. У результаті цих ударів були спалені найбільші паливні склади країни та пошкоджені головні ворота для гуманітарної допомоги.
Місто на Червоному морі насолоджувалося відносним спокоєм з моменту початку війни між армією та RSF у квітні 2023 року. Протистояння спричинило масове переміщення населення, голод та вбивства на етнічному ґрунті. Порт-Судан став базою уряду, пов'язаного з армією, після того, як RSF захопили значну частину столиці Хартум на початку конфлікту.
Удари безпілотників по Порт-Судану відкрили новий фронт після того, як армія нещодавно досягла успіхів у столиці та центральному Судані. Війна розпочалася з боротьби за владу між армією та RSF, і обидві сторони заручилися підтримкою іноземних союзників.
Доповнення
У суданському місті Порт-Судан, де знайшли притулок сотні тисяч людей, пролунали численні вибухи. Атаки почалися в неділю і викликали засудження з боку сусідніх країн та ООН.