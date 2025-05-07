Взрывы в Судане: военные сообщили о сбитии дронов
Киев • УНН
Суданская армия заявила о перехвате дронов, летевших к военно-морской базе “Фламинго” в Порт-Судане. Город страдает от атак, в частности со стороны RSF, что привело к повреждениям.
Суданская армия заявила, что в среду ее зенитные системы перехватили дроны, летевшие в сторону военно-морской базы "Фламинго" в столице военного времени Порт-Судан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В городе были слышны взрывы, хотя сразу не было понятно, были ли они вблизи базы "Фламинго". Порт-Судан несколько дней назад пострадал от нападений. В частности, сообщалось об ударах со стороны военизированных сил быстрого реагирования (RSF) Судана с применением дронов. В результате этих ударов были сожжены крупнейшие топливные склады страны и повреждены главные ворота для гуманитарной помощи.
Город на Красном море наслаждался относительным спокойствием с момента начала войны между армией и RSF в апреле 2023 года. Противостояние вызвало массовое перемещение населения, голод и убийства на этнической почве. Порт-Судан стал базой правительства, связанного с армией, после того, как RSF захватили значительную часть столицы Хартум в начале конфликта.
Удары беспилотников по Порт-Судану открыли новый фронт после того, как армия недавно добилась успехов в столице и центральном Судане. Война началась с борьбы за власть между армией и RSF, и обе стороны заручились поддержкой иностранных союзников.
Дополнение
В суданском городе Порт-Судан, где нашли убежище сотни тысяч людей, прогремели многочисленные взрывы. Атаки начались в воскресенье и вызвали осуждение со стороны соседних стран и ООН.