У Порт-Судані пролунали вибухи — війна в Судані охоплює нові території

У суданському місті Порт-Судан, яке залишалося відносно спокійним, було чути численні вибухи, причини яких наразі невідомі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ з посиланням на слова очевидців, вранці у вівторок у столиці Судану Порт-Судані було чути і помічено численні вибухи і пожежі, хоча точне місце і причини поки що невідомі, через те, що в раніше спокійному місті вже третій день триває громадянська війна.

Дим помітили видно поблизу головного морського порту країни в місті, де знайшли притулок сотні тисяч переміщених осіб.

Конфлікт між армією і воєнізованими Силами швидкого реагування призвів до найсерйознішої гуманітарної кризи у світі, яка, найімовірніше, ускладниться нападами на Порт-Судан, де розмістилися штаб-квартири посадовців ООН, дипломатів, гуманітарних організацій та урядових міністерств, пов'язаних з армією.

За словами очевидця, внаслідок атаки також постраждав великий готель, розташований неподалік від резиденції лідера країни генерала Абдельфаттаха аль-Бурхана.

Атаки, що почалися в неділю, являють собою різку ескалацію бойових дій, оскільки до цього тижня прибережне місто на Червоному морі залишалося недоторканим ні наземними, ні повітряними атаками.

Атаки цього тижня викликали засудження з боку сусідніх Єгипту та Саудівської Аравії, а також висловлення стурбованості з боку Організації Об'єднаних Націй.

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З квітня 2023 року у Судані триває війна між армією і Силами швидкого реагування - вона була спровокована суперечкою про перехід до цивільного правління. За даними ООН конфлікт призвів до переміщення понад 12 мільйонів осіб і вверг половину населення в гострий голод.

За два роки війни суданська армія успішно витіснила Сили швидкого реагування з більшої частини території Центрального Судану, а воєнізовані формування змінили тактику з наземних вторгнень на атаки з використанням безпілотників, націлених на електростанції та інші об'єкти, розташовані в глибині контрольованої армією території.

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