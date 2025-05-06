В Порт-Судане прогремели взрывы — война в Судане охватывает новые территории
Киев • УНН
В суданском городе Порт-Судан, где нашли убежище сотни тысяч людей, прогремели многочисленные взрывы. Атаки начались в воскресенье и вызвали осуждение со стороны соседних стран и ООН.
В суданском городе Порт-Судан, который оставался относительно спокойным, были слышны многочисленные взрывы, причины которых пока неизвестны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ со ссылкой на слова очевидцев, утром во вторник в столице Судана Порт-Судане были слышны и замечены многочисленные взрывы и пожары, хотя точное место и причины пока неизвестны, из-за того, что в ранее спокойном городе уже третий день продолжается гражданская война.
Дым заметили видно вблизи главного морского порта страны в городе, где нашли убежище сотни тысяч перемещенных лиц.
Конфликт между армией и военизированными Силами быстрого реагирования привел к серьезнейшему гуманитарному кризису в мире, который, скорее всего, осложнится нападениями на Порт-Судан, где разместились штаб-квартиры должностных лиц ООН, дипломатов, гуманитарных организаций и правительственных министерств, связанных с армией.
По словам очевидца, в результате атаки также пострадал большой отель, расположенный неподалеку от резиденции лидера страны генерала Абдельфаттаха аль-Бурхана.
Атаки, начавшиеся в воскресенье, представляют собой резкую эскалацию боевых действий, поскольку до этой недели прибрежный город на Красном море оставался нетронутым ни наземными, ни воздушными атаками.
Атаки на этой неделе вызвали осуждение со стороны соседних Египта и Саудовской Аравии, а также выражение обеспокоенности со стороны Организации Объединенных Наций.
Справочно
С апреля 2023 года в Судане продолжается война между армией и Силами быстрого реагирования - она была спровоцирована спором о переходе к гражданскому правлению. По данным ООН, конфликт привел к перемещению более 12 миллионов человек и поверг половину населения в острый голод.
За два года войны суданская армия успешно вытеснила Силы быстрого реагирования с большей части территории Центрального Судана, а военизированные формирования сменили тактику с наземных вторжений на атаки с использованием беспилотников, нацеленных на электростанции и другие объекты, расположенные в глубине контролируемой армией территории.
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