В Киеве вспыхнул пожар на Бессарабском рынке
Киев • УНН
В подвале Бессарабского рынка в Киеве ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров. В результате возгорания мусора никто не пострадал.
В подвальном помещении на Бессарабском рынке загорелся мусор. На данный момент пожар ликвидирован, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГУ ГСЧС города Киева, пожар произошел в подвальном помещении.
Горел мусор на площади 5 кв. м. Сейчас пожар ликвидирован. Без пострадавших
Напомним
На Площади Рынок во Львове произошел пожар. Сообщается о возгорании крыши над одним из заведений города.