путин является результатом мировоззрения россиян, его нужно менять - ЦПД
Киев • УНН
Андрей Коваленко заявил о крахе рф из-за имперского мышления. Для сохранения государства россияне должны изменить мировоззрение по примеру послевоенной Германии.
россияне голосовали за путина, потому что думали, что таким образом их страна станет еще сильнее. Но настоящая сила не в наличии ядерного оружия, не в наличии кучи наемников и убийц и не в мифах пропаганды и человеконенавистнических лозунгах о возрождении империи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
Детали
Настоящая сила заключается в экономике, капитализации, технологиях, людях, идеях, добавил он. В то же время путин является результатом мировоззрения российского народа.
Пока это мировоззрение не будет изменено, россия будет гореть. Формула, при которой они могут забрасывать ракетами и обеспечить собственную безопасность, не работает. И очень скоро их козырь в баллистике будет нивелирован баллистикой. Как был нивелирован флот, крылатые ракеты, дроны, преимущество в количестве людей. Как на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке было разрушено российское влияние
По словам начальника ЦПД, если россияне хотят сохранить свое государство, они должны переосмыслить мировоззрение, избавиться от имперского мышления, признать поражение своей системы, существующей в последние 20 лет.
Они должны сделать то, что сделали немцы после Второй мировой, полностью вычеркнуть прошлое мировоззрение и начать новую главу. Иначе — через 20 лет россия постепенно придет к моменту, когда центр потеряет способность контролировать региональных силовиков и элиты, и некоторые из них уйдут сами, к своим братьям по национальности, с кровью, а некоторые и без
Напомним
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поведение российского диктатора владимира путина свидетельствует о его проигрыше в войне против Украины.