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Выбросил собаку с шестого этажа - киевлянину сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В Киеве пьяный владелец выбросил собаку породы Бишон с шестого этажа, животное погибло. Ему сообщили о подозрении, грозит до восьми лет заключения.

Выбросил собаку с шестого этажа - киевлянину сообщили о подозрении
Фото: ГУНП Украины в Киеве

Столичные правоохранители объявили о подозрении мужчине, который выбросил собаку породы Бишон из окна шестого этажа. От полученных травм животное погибло, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве.

Детали

Преступление произошло 9 июня: мужчина выбросил из окна многоэтажки по улице Чернобыльской собаку - она погибла.

Следствие установило, что собаку породы Бишон выбросил из окна шестого этажа ее владелец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения

- сообщили в полиции.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним

В Киеве мужчина с оружием угрожал 70-летнему охраннику гаражного кооператива из-за местной собаки. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Евгений Устименко

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Животные
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Киев