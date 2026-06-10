Выбросил собаку с шестого этажа - киевлянину сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Киеве пьяный владелец выбросил собаку породы Бишон с шестого этажа, животное погибло. Ему сообщили о подозрении, грозит до восьми лет заключения.
Столичные правоохранители объявили о подозрении мужчине, который выбросил собаку породы Бишон из окна шестого этажа. От полученных травм животное погибло, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве.
Детали
Преступление произошло 9 июня: мужчина выбросил из окна многоэтажки по улице Чернобыльской собаку - она погибла.
Следствие установило, что собаку породы Бишон выбросил из окна шестого этажа ее владелец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним
В Киеве мужчина с оружием угрожал 70-летнему охраннику гаражного кооператива из-за местной собаки. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.