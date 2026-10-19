США пока не будут отменять временную защиту для украинцев, выехавших из-за войны

Иммигранты из Украины и Судана пока могут сохранять статус временной защиты в США. Об этом в понедельник сообщило Министерство внутренней безопасности США — в день, когда срок действия этой защиты должен был завершиться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что уведомление относительно украинцев, имеющих статус временной защиты (TPS), будет опубликовано «в соответствующее время». До этого момента их иммиграционная защита будет оставаться в силе.

Статус временной защиты позволяет людям, которые уже находятся в США, оставаться в стране и легально работать, если на их родине происходят вооружённые конфликты, стихийные бедствия или возникают другие чрезвычайные обстоятельства.

По данным Reuters, около 240 тысяч украинцев, выехавших из-за войны, зарегистрировались для получения этого статуса в США.

Что известно о решении

Временное сохранение защиты произошло на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.

В сентябре его администрация разрешила гражданам Сальвадора со статусом TPS сохранить защиту. Ранее власти начали процедуры её отмены для граждан Гаити, Венесуэлы, Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

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