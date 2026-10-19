США пока не будут отменять временную защиту для украинцев, выехавших из-за войны

$44.860.0250.500.19
ukenru
20:33 • 20254 просмотра
Они могли бы сделать гораздо больше: Трамп «похвалил» Россию за её действия в Украине
18:19 • 25594 просмотра
Нарушил закон о мобилизации и открыл огонь во время проверки в ТЦК — что известно о «Печерском стрелке»
19 октября, 17:27 • 35236 просмотра
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря
19 октября, 16:25 • 26018 просмотра
Часть Украины 20 октября будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
19 октября, 15:28 • 26717 просмотра
Где в Украине пройдут дожди, а где будут господствовать туманы — синоптики дали прогноз на 20 октября
19 октября, 15:09 • 22455 просмотра
"Достаём двойные листы" — Астафьева иронично ответила на хейт из-за Радиодиктанта и дополнила пост эффектными фотоPhoto
19 октября, 14:30 • 18539 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
19 октября, 13:58 • 14605 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
19 октября, 13:25 • 14352 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
19 октября, 12:59 • 13871 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.1м/с
94%
759мм
Популярные новости
В Германии нашли амулет с молитвой к Иисусу, который может изменить представления о раннем христианстве19 октября, 15:19 • 21043 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 15580 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 23150 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 15412 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда17:50 • 13702 просмотра
публикации
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря19 октября, 17:27 • 35242 просмотра
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной19 октября, 12:11 • 40863 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
19 октября, 11:26 • 39436 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство19 октября, 10:00 • 46461 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
19 октября, 09:26 • 36732 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Эди Рама
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Херсонская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней20:02 • 11086 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда17:50 • 13809 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 15509 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 23316 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 15671 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
The Washington Post

США пока не будут отменять временную защиту для украинцев, выехавших из-за войны

Киев • УНН

 • 3978 просмотра

Украинцы со статусом TPS пока могут оставаться в США и легально работать. Защиту сохранили для примерно 240 тысяч зарегистрированных украинцев.

США пока не будут отменять временную защиту для украинцев, выехавших из-за войны

Иммигранты из Украины и Судана пока могут сохранять статус временной защиты в США. Об этом в понедельник сообщило Министерство внутренней безопасности США — в день, когда срок действия этой защиты должен был завершиться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что уведомление относительно украинцев, имеющих статус временной защиты (TPS), будет опубликовано «в соответствующее время». До этого момента их иммиграционная защита будет оставаться в силе.

Статус временной защиты позволяет людям, которые уже находятся в США, оставаться в стране и легально работать, если на их родине происходят вооружённые конфликты, стихийные бедствия или возникают другие чрезвычайные обстоятельства.

По данным Reuters, около 240 тысяч украинцев, выехавших из-за войны, зарегистрировались для получения этого статуса в США.

Что известно о решении

Временное сохранение защиты произошло на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.

В сентябре его администрация разрешила гражданам Сальвадора со статусом TPS сохранить защиту. Ранее власти начали процедуры её отмены для граждан Гаити, Венесуэлы, Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

Германия ужесточит экзамены по немецкому языку для мигрантов — в чем причина19.10.26, 18:52 • 5366 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоНовости МираНаши за границей
Война в Украине
Министерство внутренней безопасности США
Сальвадор
Гаити
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Сирия
Сомали
Соединённые Штаты
Украина
Судан
Йемен