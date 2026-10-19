США поки не скасовуватимуть тимчасовий захист для українців, які виїхали через війну

Іммігранти з України та Судану поки що можуть зберігати статус тимчасового захисту у США. Про це в понеділок повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США - у день, коли термін дії цього захисту мав завершитися. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Представник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що повідомлення щодо українців, які мають статус тимчасового захисту (TPS), буде оприлюднено "у відповідний час". До цього моменту їхній імміграційний захист залишатиметься чинним.

Статус тимчасового захисту дозволяє людям, які вже перебувають у США, залишатися в країні та легально працювати, якщо на їхній батьківщині відбуваються збройні конфлікти, стихійні лиха або виникають інші надзвичайні обставини.

За даними Reuters, близько 240 тисяч українців, які виїхали через війну, зареєструвалися для отримання цього статусу у США.

Що відомо про рішення

Тимчасове збереження захисту відбулося на тлі посилення імміграційної політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

У вересні його адміністрація дозволила громадянам Сальвадору зі статусом TPS зберегти захист. Раніше влада розпочала процедури його скасування для громадян Гаїті, Венесуели, Сомалі, Ємену, Сирії та інших країн.

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