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Німеччина посилить іспити з німецької мови для мігрантів - у чому причина

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Із 1 листопада Німеччина посилить іспити для мігрантів через витік завдань і відповідей. Зміни стосуватимуться інтеграційних курсів.

Німеччина посилить іспити з німецької мови для мігрантів - у чому причина

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт планує посилити іспити з німецької мови для мігрантів через випадки шахрайства під час тестування. Відповідна постанова має набути чинності з 1 листопада. Про це повідомляє видання Bild, пише УНН.

Деталі

Речник Міністерства внутрішніх справ Німеччини підтвердив цю інформацію в понеділок у Берліні. За словами представників відомства, зміни мають запобігти поширенню шахрайства під час іспитів.

Як повідомляє видання учасники інтеграційних курсів незаконно отримували через інтернет письмові завдання та відповіді до тестів, а потім використовували їх під час частини іспиту "Аудіювання та читання".

У цій частині потрібно виконати 45 завдань, позначивши правильні відповіді.

Інша частина іспиту передбачає письмове завдання, під час якого учасники зазвичай мають скласти коротке повідомлення. Згідно з постановою, нерідко цей розділ залишають повністю порожнім.

Водночас, якщо учасник під час усної частини іспиту досягає необхідного рівня B1, іспит усе одно вважається складеним завдяки успішному результату в першій частині.

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Ольга Розгон

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