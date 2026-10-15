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Польща планує утричі підвищити мінімальну суму коштів для в’їзду іноземців

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Іноземців можуть зобов’язати підтверджувати до 1000 злотих для короткого в’їзду. Нові правила також змінять вимоги для студентів.

Польща планує утричі підвищити мінімальну суму коштів для в’їзду іноземців

У Польщі планують підвищити мінімальну суму коштів, яку іноземці повинні підтвердити для перебування в країні. Нові вимоги стосуватимуться туристів, студентів та інших категорій іноземців. Про це повідомляє RMF24 посилаючись на сайт Урядового центру законодавства Польщі, пише УНН.

Деталі

Згідно із законопроєктом, особа, яка планує перебувати в Польщі не більше чотирьох днів, повинна мати щонайменше 1000 злотих для покриття витрат на проживання. Наразі мінімальна необхідна сума становить 300 злотих.

У разі тривалішого перебування необхідна сума зросте з 75 до 300 злотих за кожен день. Кошти можна буде підтвердити також у еквіваленті в іноземній валюті.

Окремі правила стосуються, зокрема, учасників туристичних екскурсій, молодіжних таборів і спортивних змагань. Вимоги також поширюватимуться на осіб, які мають заздалегідь оплачене перебування, приїжджають до лікувально-санаторного закладу або беруть участь у програмі сезонної роботи, якщо робота не є головною метою їхнього візиту.

Для цієї категорії мінімальна сума становитиме 130 злотих за кожен день перебування, але не менше ніж 650 злотих. Дотепер іноземці повинні були підтверджувати наявність 20 злотих на день, але щонайменше 100 злотих.

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У міністерстві наголошують, що підвищена сума має забезпечити кошти на витрати, які не покриваються заздалегідь оплаченим проживанням, харчуванням чи іншою формою забезпечення перебування.

Зміни також стосуватимуться осіб, які приїжджають до Польщі для навчання, проходження курсів, професійної підготовки, наукових досліджень або дослідницьких і розробницьких робіт. На перші два місяці запланованого перебування вони повинні будуть мати 2020 злотих. Наразі ця сума становить 1270 злотих.

Наразі документ перебуває на стадії проєкту. Передбачено, що нові правила почнуть діяти через 30 днів після офіційного оприлюднення ухваленої постанови.

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Ольга Розгон

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