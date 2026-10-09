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Техніка

Більше трудових віз, менше тимчасового житла: Чехія змінює правила для українців

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Уряд Чехії планує дозволити українцям із тимчасовим захистом подаватися на трудові візи та карти працевлаштованого. Місця в гуманітарному житлі скоротять із 20 до 10 тисяч.

Більше трудових віз, менше тимчасового житла: Чехія змінює правила для українців

У Чехії уряд схвалив внесення змін до кількох урядових постанов, що стосуються можливостей перебування в Чехії громадян України. Серед іншого розширююють можливості для отримання трудових віз і дозволів на перебування. Про це УНН пише з посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Зміни, вказано у супровідних документах, спрямовані на можливості прибуття до Чехії громадян України і ухвалюються після недавніх обмежень на надання тимчасового захисту військовозобов’язаним. Також враховано надання можливостей для поступового переходу з режиму тимчасового захисту до режиму стандартних дозволів на перебування для певних груп осіб, які мають бажання працювати в Чехії, у тому числі й після завершення війни росії проти України.

Серед таких стандартних дозволів на перебування найчастішими є саме ті, які ширше відкриваються для українців у Чехії нинішньою урядовою пропозицією. Це, з одного боку, короткострокова віза з метою працевлаштування, а з іншого — дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування відповідно до §42g закону про перебування іноземців, так звана "карта працевлаштованого" (zaměstnanecká karta).

Зняття обмежень

Доступ до них має відкритися і людям із тимчасовим захистом у Чехії — на цей момент вони його не мають.

"Пропонована зміна повертає економічно мотивовану міграцію в відповідні їй стандартні рамки, відокремлює її від гуманітарного режиму тимчасового захисту і є кроком до систематичного і правильного цілеспрямованого використання окремих дозволів на перебування", — заявили автори пропозиції.

Нині довгострокова міграція з України до Чехії можлива, зокрема, з метою возз’єднання родини, очного навчання у виші чи працевлаштування. Прохання приймаються в консульських відділеннях Чехії в Києві і Львові.

Громадяни України, які перебувають на українській території (і мають право виїжджати з неї), чи ті, хто перебуває в інших країнах, у тому числі з тимчасовим захистом в інших країнах-членах ЄС, можуть звертатися до цих консульських відділень із проханням про "карту працевлаштованого" (zaměstnanecká karta), "синю карту" (modrá karta — дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування на посадах, що вимагають високої кваліфікації) і особливі трудові візи (mimořádné pracovní vízum) у межах урядових міграційних програм і в обсягу визначених річних квот, які цілком достатні.

Але чинні норми не дозволяють подати в консульських відділеннях Чехії в Україні прохання про "карту працевлаштованого" тим громадянам України, які мають чи в минулому мали тимчасовий захист у Чехії. Це обмеження нині мають зняти.

"Рівень безробіття в Чехії і нестача працівників у низці галузей національної економіки перебувають нині, і попри присутність приблизно 150 тисяч працевлаштованих на цей час осіб із тимчасовим захистом, на такому ж рівні, як і перед вторгненням росії до України. 2021 року українським громадянам було видано майже 27 700 "карт працевлаштованого". Крім того, українські громадяни також активно використовували короткострокові приїзди на роботу на підставі короткострокових віз із метою працевлаштування, яких 2021 року було видано понад 185 500", — ідеться в документі.

Гуманітарного житла поменшає вдвічі

Інша пропонована зміна стосується скорочення вдвічі кількості місць, виділених для тимчасового гуманітарного поселення новоприбулих біженців. Люди, які не мають де поселитися, після отримання тимчасового захисту можуть отримати таке оплачене державою житло на термін до 90 днів.

Наразі таких місць зарезервовано 20 тисяч, буде 10 тисяч. Але, як зауважується у супровідному листі, реальної ситуації біженців це не погіршить.

Як зазначили автори пропозиції, 2026 року в такому житлі у Чехії перебуває приблизно 300 осіб, щотижня до нього поселяють у середньому 17 осіб, тобто 1,3% від усіх, хто за тиждень отримав тимчасовий захист. У 2024—2025 роках станом на кінець тих років у гуманітарному житлі перебувало близько 500 осіб, таке житло надавали у середньому 45 особам на тиждень, що становило близько 3% від усіх новоприбулих із тимчасовим захистом.

Тож, сказано в документі, і кількість у 10 тисяч зарезервованих місць буде, за очікуваннями, цілком достатньою і в разі неочікуваного збільшення кількості новоприбулих шукачів тимчасового захисту.

Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року08.10.26, 17:26 • 4602 перегляди

Юлія Шрамко

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