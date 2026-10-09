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Больше трудовых виз, меньше временного жилья: Чехия меняет правила для украинцев

Киев • УНН

 • 2080 просмотра

Правительство Чехии планирует разрешить украинцам с временной защитой подавать заявления на трудовые визы и карты трудоустроенного. Количество мест в гуманитарном жилье сократят с 20 до 10 тысяч.

Больше трудовых виз, меньше временного жилья: Чехия меняет правила для украинцев

В Чехии правительство одобрило внесение изменений в несколько правительственных постановлений, касающихся возможностей пребывания в Чехии граждан Украины. В частности, расширяются возможности для получения трудовых виз и разрешений на пребывание. Об этом УНН пишет со ссылкой на Radio Prague International.

Подробности

Изменения, как указано в сопроводительных документах, направлены на расширение возможностей прибытия в Чехию граждан Украины и принимаются после недавних ограничений на предоставление временной защиты военнообязанным. Также учтено предоставление возможностей для постепенного перехода из режима временной защиты в режим стандартных разрешений на пребывание для определённых групп лиц, желающих работать в Чехии, в том числе и после окончания войны россии против Украины.

Среди таких стандартных разрешений на пребывание наиболее распространены именно те, которые нынешнее предложение правительства шире открывает для украинцев в Чехии. Это, с одной стороны, краткосрочная виза с целью трудоустройства, а с другой — разрешение на долгосрочное пребывание с целью трудоустройства в соответствии с §42g закона о пребывании иностранцев, так называемая "карта трудоустроенного" (zaměstnanecká karta).

Снятие ограничений

Доступ к ним должен открыться и для людей с временной защитой в Чехии — на данный момент они его не имеют.

"Предлагаемое изменение возвращает экономически мотивированную миграцию в соответствующие ей стандартные рамки, отделяет её от гуманитарного режима временной защиты и является шагом к систематическому и правильному целенаправленному использованию отдельных разрешений на пребывание", — заявили авторы предложения.

В настоящее время долгосрочная миграция из Украины в Чехию возможна, в частности, с целью воссоединения семьи, очного обучения в вузе или трудоустройства. Заявления принимаются в консульских отделах Чехии в Киеве и Львове.

Граждане Украины, находящиеся на территории Украины (и имеющие право выезжать из неё), а также те, кто находится в других странах, в том числе с временной защитой в других странах — членах ЕС, могут обращаться в эти консульские отделы с заявлением на "карту трудоустроенного" (zaměstnanecká karta), "синюю карту" (modrá karta — разрешение на долгосрочное пребывание с целью трудоустройства на должностях, требующих высокой квалификации) и специальные трудовые визы (mimořádné pracovní vízum) в рамках правительственных миграционных программ и в пределах установленных годовых квот, которые вполне достаточны.

Однако действующие нормы не позволяют подать в консульских отделах Чехии в Украине заявление на "карту трудоустроенного" тем гражданам Украины, которые имеют или в прошлом имели временную защиту в Чехии. Это ограничение теперь должны снять.

"Уровень безработицы в Чехии и нехватка работников в ряде отраслей национальной экономики находятся сейчас, несмотря на присутствие примерно 150 тысяч трудоустроенных на данный момент лиц с временной защитой, на том же уровне, что и до вторжения россии в Украину. В 2021 году гражданам Украины было выдано почти 27 700 "карт трудоустроенного". Кроме того, граждане Украины также активно использовали краткосрочные поездки на работу на основании краткосрочных виз с целью трудоустройства, которых в 2021 году было выдано более 185 500", — говорится в документе.

Гуманитарного жилья станет вдвое меньше

Другое предлагаемое изменение касается сокращения вдвое количества мест, выделенных для временного гуманитарного размещения вновь прибывших беженцев. Люди, которым негде поселиться, после получения временной защиты могут получить такое жильё, оплачиваемое государством, на срок до 90 дней.

В настоящее время зарезервировано 20 тысяч таких мест, станет 10 тысяч. Однако, как отмечается в сопроводительном письме, это не ухудшит реальную ситуацию беженцев.

Как отметили авторы предложения, в 2026 году в таком жилье в Чехии находятся примерно 300 человек, еженедельно в него заселяют в среднем 17 человек, то есть 1,3% от всех, кто за неделю получил временную защиту. В 2024—2025 годах по состоянию на конец этих лет в гуманитарном жилье находилось около 500 человек, такое жильё предоставляли в среднем 45 людям в неделю, что составляло около 3% от всех вновь прибывших с временной защитой.

Таким образом, говорится в документе, и количества в 10 тысяч зарезервированных мест, как ожидается, будет вполне достаточно и в случае неожиданного увеличения числа вновь прибывших лиц, ищущих временную защиту.

Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года08.10.26, 17:26 • 4700 просмотров

Юлия Шрамко

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