Польша планирует втрое повысить минимальную сумму средств для въезда иностранцев

В Польше планируют повысить минимальную сумму средств, наличие которой иностранцы должны подтвердить для пребывания в стране. Новые требования будут касаться туристов, студентов и других категорий иностранцев. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на сайт Правительственного центра законодательства Польши, пишет УНН.

Подробности

Согласно законопроекту, лицо, планирующее находиться в Польше не более четырёх дней, должно иметь не менее 1000 злотых для покрытия расходов на проживание. В настоящее время минимальная необходимая сумма составляет 300 злотых.

В случае более длительного пребывания необходимая сумма вырастет с 75 до 300 злотых за каждый день. Наличие средств можно будет подтвердить также в эквиваленте в иностранной валюте.

Отдельные правила касаются, в частности, участников туристических экскурсий, молодёжных лагерей и спортивных соревнований. Требования также будут распространяться на лиц, которые имеют заранее оплаченное пребывание, приезжают в лечебно-санаторное учреждение или участвуют в программе сезонной работы, если работа не является главной целью их визита.

Для этой категории минимальная сумма составит 130 злотых за каждый день пребывания, но не менее 650 злотых. До сих пор иностранцы должны были подтверждать наличие 20 злотых в день, но не менее 100 злотых.

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В министерстве подчёркивают, что повышенная сумма должна обеспечить средства на расходы, которые не покрываются заранее оплаченным проживанием, питанием или другой формой обеспечения пребывания.

Изменения также коснутся лиц, приезжающих в Польшу для обучения, прохождения курсов, профессиональной подготовки, научных исследований или научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На первые два месяца запланированного пребывания они должны будут иметь 2020 злотых. В настоящее время эта сумма составляет 1270 злотых.

В настоящее время документ находится на стадии проекта. Предусмотрено, что новые правила начнут действовать через 30 дней после официального опубликования принятого постановления.

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