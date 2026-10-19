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The Washington Post

Германия ужесточит экзамены по немецкому языку для мигрантов — в чем причина

Киев • УНН

 • 5364 просмотра

С 1 ноября Германия ужесточит экзамены для мигрантов из-за утечки заданий и ответов. Изменения коснутся интеграционных курсов.

Германия ужесточит экзамены по немецкому языку для мигрантов — в чем причина

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует ужесточить экзамены по немецкому языку для мигрантов из-за случаев мошенничества во время тестирования. Соответствующее постановление должно вступить в силу 1 ноября. Об этом сообщает издание Bild, пишет УНН.

Подробности

Представитель Министерства внутренних дел Германии подтвердил эту информацию в понедельник в Берлине. По словам представителей ведомства, изменения должны предотвратить распространение мошенничества во время экзаменов.

Как сообщает издание, участники интеграционных курсов незаконно получали через интернет письменные задания и ответы к тестам, а затем использовали их во время части экзамена «Аудирование и чтение».

В этой части необходимо выполнить 45 заданий, отметив правильные ответы.

Другая часть экзамена предусматривает письменное задание, во время которого участники обычно должны составить короткое сообщение. Согласно постановлению, нередко этот раздел оставляют полностью пустым.

В то же время, если участник во время устной части экзамена достигает необходимого уровня B1, экзамен всё равно считается сданным благодаря успешному результату в первой части.

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Ольга Розгон

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