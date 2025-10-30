Майже 500 пацієнтів загинули в головній лікарні суданського міста Ель-Фашер, після його захоплення військами RSF

В суданському місті Ель-Фашер, нещодавно захопленому у війні проти регулярної армії, воєнізованими формуваннями RSF, сталися масові вбиства людей. Повідомляється про смерть понад 460 пацієнтів головної лікарні міста, "після нападів та викрадення", передає УНН із посиланням на RFI і DailyMail.

Деталі

У Судані, після захоплення міста Ель-Фашир воєнізованими силами швидкої підтримки (RSF), відбуваються страти мирних жителів. Понад 460 людей було вбито в головній лікарні цього міста, про що підтвердив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Зігдно з повідмленнями ВООЗ, у місті відбувались страти впродовж декількох днів. Починаючи з неділі, пологовий будинок в Ель-Фашері зазнав "четвертого нападу за місяць", і в результаті "одна медсестра загинула, а троє інших медичних працівників отримали поранення".

Через два дні сталося продовження нападів та страт:

Шістьох медичних працівників, чотирьох лікарів, медсестру та фармацевта було викрадено. .. Понад 460 пацієнтів та їхніх супроводжуючих було розстріляно в лікарні воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF) - передає DailyMail, посилаючись на данні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ВООЗ "глибоко шокована" різаниною понад 460 людей у ​​лікарні.

Раніше Мережа лікарів Судану повідомляла, що у вівторок бійці RSF "холоднокровно розстріляли всіх, хто перебував у саудівській лікарні, включаючи пацієнтів, їхніх супроводжуючих та всіх присутніх".

На кадрах з місця подій, що з'явились у мережі, видно розкидані по коридорах лікарні тіла вбитих людей.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок повідомив, що в Аль-Фаширі відбуваються "порушення міжнародного гуманітарного права", і що штат Північний Дарфур, столицею якого є місто, став "епіцентром страждань".

Довідка

Війна в Судані спалахнула у 2023 році, коли суданські військові та Сили швидкої підтримки повстали один проти одного.

Відтоді Судан втягнутий у боротьбу за владу між генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, командувачем регулярної армії та фактичним лідером країни з моменту перевороту 2021 року, та генералом Дагло.

Захоплення Ель-Фашера відбулося після 18-місячної облоги Силами швидкої підтримки (RSF) і знаменує собою поворотний момент у громадянській війні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в результаті бойових дій у Судані загинуло щонайменше 40 000 людей. Але експерти зазначають, що це, ймовірно, занижена цифра.

Нагадаємо

У Судані надходять повідомлення про етнічно мотивовані масові вбивства в Аль-Фашері після того, як Сили швидкої підтримки взяли під контроль місто в Дарфурі.

В ООН виявили британську військову техніку у Судані, яку використовували сили, звинувачені у геноциді