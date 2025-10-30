Майже 500 пацієнтів загинули в головній лікарні суданського міста Ель-Фашер, після його захоплення військами RSF

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 4974 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 10696 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 10447 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
13:07 • 15971 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 40394 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 6814 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 25351 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 23535 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27575 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18836 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17 • 28481 перегляди
Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула30 жовтня, 08:33 • 5342 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 43050 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 26911 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту15:14 • 10990 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 27064 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 40397 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 43229 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 107203 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 96459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Сі Цзіньпін
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 37779 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 44716 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 68591 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 72402 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 53232 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
DJI Mavic
Опалення

Майже 500 пацієнтів загинули в головній лікарні суданського міста Ель-Фашер, після його захоплення військами RSF

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Понад 460 пацієнтів та їхніх супроводжуючих загинули в головній лікарні міста Ель-Фашер, Судан, після захоплення його воєнізованими формуваннями RSF. ВООЗ підтвердила різанину, яка сталася після низки нападів на пологовий будинок.

Майже 500 пацієнтів загинули в головній лікарні суданського міста Ель-Фашер, після його захоплення військами RSF

В суданському місті Ель-Фашер, нещодавно захопленому у війні проти регулярної армії, воєнізованими формуваннями RSF, сталися масові вбиства людей. Повідомляється про смерть понад 460 пацієнтів головної лікарні міста, "після нападів та викрадення", передає УНН із посиланням на RFI і DailyMail.

Деталі

У Судані, після захоплення міста Ель-Фашир воєнізованими силами швидкої підтримки (RSF), відбуваються страти мирних жителів. Понад 460 людей було вбито в головній лікарні цього міста, про що підтвердив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Зігдно з повідмленнями ВООЗ, у місті відбувались страти впродовж декількох днів. Починаючи з неділі, пологовий будинок в Ель-Фашері зазнав "четвертого нападу за місяць", і в результаті "одна медсестра загинула, а троє інших медичних працівників отримали поранення".

Через два дні сталося продовження нападів та страт:

Шістьох медичних працівників, чотирьох лікарів, медсестру та фармацевта було викрадено. .. Понад 460 пацієнтів та їхніх супроводжуючих було розстріляно в лікарні воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF)

- передає DailyMail, посилаючись на данні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ВООЗ "глибоко шокована" різаниною понад 460 людей у ​​лікарні.

Раніше Мережа лікарів Судану повідомляла, що у вівторок бійці RSF "холоднокровно розстріляли всіх, хто перебував у саудівській лікарні, включаючи пацієнтів, їхніх супроводжуючих та всіх присутніх".

На кадрах з місця подій, що з'явились у мережі, видно розкидані по коридорах лікарні тіла вбитих людей.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок повідомив, що в Аль-Фаширі відбуваються "порушення міжнародного гуманітарного права", і що штат Північний Дарфур, столицею якого є місто, став "епіцентром страждань".

Довідка

Війна в Судані спалахнула у 2023 році, коли суданські військові та Сили швидкої підтримки повстали один проти одного. 

Відтоді Судан втягнутий у боротьбу за владу між генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, командувачем регулярної армії та фактичним лідером країни з моменту перевороту 2021 року, та генералом Дагло.

Захоплення Ель-Фашера відбулося після 18-місячної облоги Силами швидкої підтримки (RSF) і знаменує собою поворотний момент у громадянській війні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в результаті бойових дій у Судані загинуло щонайменше 40 000 людей. Але експерти зазначають, що це, ймовірно, занижена цифра.

Нагадаємо

У Судані надходять повідомлення про етнічно мотивовані масові вбивства в Аль-Фашері після того, як Сили швидкої підтримки взяли під контроль місто в Дарфурі. 

В ООН виявили британську військову техніку у Судані, яку використовували сили, звинувачені у геноциді28.10.25, 21:49 • 6954 перегляди

Ігор Тележніков

Новини Світу
Антоніу Гутерреш
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Судан