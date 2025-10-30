Почти 500 пациентов погибли в главной больнице суданского города Эль-Фашер после его захвата войсками RSF

В суданском городе Эль-Фашер, недавно захваченном в войне против регулярной армии военизированными формированиями RSF, произошли массовые убийства людей. Сообщается о смерти более 460 пациентов главной больницы города "после нападений и похищений", передает УНН со ссылкой на RFI и DailyMail.

Подробности

В Судане, после захвата города Эль-Фашир военизированными силами быстрой поддержки (RSF), происходят казни мирных жителей. Более 460 человек были убиты в главной больнице этого города, что подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Согласно сообщениям ВОЗ, в городе происходили казни в течение нескольких дней. Начиная с воскресенья, родильный дом в Эль-Фашере подвергся "четвертому нападению за месяц", и в результате "одна медсестра погибла, а трое других медицинских работников получили ранения".

Через два дня произошло продолжение нападений и казней:

Шесть медицинских работников, четверо врачей, медсестра и фармацевт были похищены. .. Более 460 пациентов и их сопровождающих были расстреляны в больнице военизированными формированиями Сил быстрой поддержки (RSF) - передает DailyMail, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что ВОЗ "глубоко шокирована" резней более 460 человек в больнице.

Ранее Сеть врачей Судана сообщала, что во вторник бойцы RSF "хладнокровно расстреляли всех, кто находился в саудовской больнице, включая пациентов, их сопровождающих и всех присутствующих".

На кадрах с места событий, появившихся в сети, видны разбросанные по коридорам больницы тела убитых людей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник сообщил, что в Аль-Фашире происходят "нарушения международного гуманитарного права", и что штат Северный Дарфур, столицей которого является город, стал "эпицентром страданий".

Справка

Война в Судане вспыхнула в 2023 году, когда суданские военные и Силы быстрой поддержки восстали друг против друга.

С тех пор Судан втянут в борьбу за власть между генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, командующим регулярной армией и фактическим лидером страны с момента переворота 2021 года, и генералом Дагло.

Захват Эль-Фашера произошел после 18-месячной осады Силами быстрой поддержки (RSF) и знаменует собой поворотный момент в гражданской войне.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате боевых действий в Судане погибло по меньшей мере 40 000 человек. Но эксперты отмечают, что это, вероятно, заниженная цифра.

Напомним

В Судане поступают сообщения об этнически мотивированных массовых убийствах в Аль-Фашире после того, как Силы быстрой поддержки взяли под контроль город в Дарфуре.

