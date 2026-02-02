У Німеччині затримали п'ятьох осіб за незаконні поставки товарів до Росії на 30 млн євро

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 13374 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 25075 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 52108 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 69514 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 47876 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 48741 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 35321 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51707 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65193 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40648 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.8м/с
67%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 18924 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 19124 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 25559 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви11:38 • 13141 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 10157 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 25777 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 19227 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 80127 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 107402 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 83512 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 932 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 4044 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 5372 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 10211 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 28872 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Bild

У Німеччині затримали п'ятьох осіб за незаконні поставки товарів до Росії на 30 млн євро

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Німеччині затримали п'ятьох осіб за підозрою в організації незаконних поставок промислових товарів до росії на суму близько 30 млн євро. Слідство вважає, що підозрювані використовували фіктивні компанії для обходу санкцій ЄС.

У Німеччині затримали п'ятьох осіб за незаконні поставки товарів до Росії на 30 млн євро

У Німеччині правоохоронці затримали п’ятьох осіб за підозрою в організації незаконних поставок промислових товарів до росії на суму близько 30 млн євро в обхід санкцій Європейського Союзу. Про це пише DPA, передає УНН.

Деталі 

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, затримання відбулися в межах масштабних обшуків по всій країні, спрямованих проти мережі, яка допомагала москві обходити обмеження, запроваджені через війну проти України.

Слідство вважає, що підозрювані використовували фіктивну компанію для закупівлі промислових товарів і подальшого експорту їх до росії, приховуючи справжніх отримувачів. 

Йдеться, зокрема, про двигуни, програмне забезпечення, електронні та оптичні компоненти, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, зокрема у виробництві дронів.

Чотирьох підозрюваних затримали у місті Любек на півночі країни. Серед них – громадяни Німеччини та росії. П’ятого фігуранта затримали в одному з районів на південь від Любека.

За інформацією прокуратури, у схемі також брали участь щонайменше ще одна фіктивна компанія та кілька підставних покупців для маскування постачань до рф. На російській стороні, ймовірно, до мережі були причетні державні структури.

Загалом, за версією слідства, близько 24 російських оборонних підприємств отримали приблизно 16 тисяч поставок на суму близько 30 млн євро.

До розслідування залучені зовнішня розвідка Німеччини та Управління кримінальних розслідувань митної служби. Обшуки також пройшли у Франкфурті, Нюрнберзі та в землях Мекленбург-Передня Померанія і Шлезвіг-Гольштейн.

Очікується, що затриманих доставлять до суду, де вирішуватиметься питання про їхній арешт.

Нагадаємо, що Україна запровадила санкції проти 10 фізичних та 6 юридичних осіб, пов'язаних з російським танкерним флотом та кібератаками проти України, ЄС і НАТО. Ці заходи синхронізовані з санкціями Європейського Союзу.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НПНовини Світу
Санкції
Техніка
Обшук
Війна в Україні
НАТО
Франкфурт
Європейський Союз
Німеччина
Україна