У Німеччині затримали п'ятьох осіб за незаконні поставки товарів до Росії на 30 млн євро

У Німеччині правоохоронці затримали п’ятьох осіб за підозрою в організації незаконних поставок промислових товарів до росії на суму близько 30 млн євро в обхід санкцій Європейського Союзу. Про це пише DPA, передає УНН.

Деталі

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, затримання відбулися в межах масштабних обшуків по всій країні, спрямованих проти мережі, яка допомагала москві обходити обмеження, запроваджені через війну проти України.

Слідство вважає, що підозрювані використовували фіктивну компанію для закупівлі промислових товарів і подальшого експорту їх до росії, приховуючи справжніх отримувачів.

Йдеться, зокрема, про двигуни, програмне забезпечення, електронні та оптичні компоненти, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, зокрема у виробництві дронів.

Чотирьох підозрюваних затримали у місті Любек на півночі країни. Серед них – громадяни Німеччини та росії. П’ятого фігуранта затримали в одному з районів на південь від Любека.

За інформацією прокуратури, у схемі також брали участь щонайменше ще одна фіктивна компанія та кілька підставних покупців для маскування постачань до рф. На російській стороні, ймовірно, до мережі були причетні державні структури.

Загалом, за версією слідства, близько 24 російських оборонних підприємств отримали приблизно 16 тисяч поставок на суму близько 30 млн євро.

До розслідування залучені зовнішня розвідка Німеччини та Управління кримінальних розслідувань митної служби. Обшуки також пройшли у Франкфурті, Нюрнберзі та в землях Мекленбург-Передня Померанія і Шлезвіг-Гольштейн.

Очікується, що затриманих доставлять до суду, де вирішуватиметься питання про їхній арешт.

Нагадаємо, що Україна запровадила санкції проти 10 фізичних та 6 юридичних осіб, пов'язаних з російським танкерним флотом та кібератаками проти України, ЄС і НАТО. Ці заходи синхронізовані з санкціями Європейського Союзу.