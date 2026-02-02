В Германии задержали пять человек за незаконные поставки товаров в Россию на 30 млн евро
Киев • УНН
В Германии правоохранители задержали пять человек по подозрению в организации незаконных поставок промышленных товаров в Россию на сумму около 30 млн евро в обход санкций Европейского Союза. Об этом пишет DPA, передает УНН.
Детали
По данным Федеральной прокуратуры Германии, задержания произошли в рамках масштабных обысков по всей стране, направленных против сети, которая помогала Москве обходить ограничения, введенные из-за войны против Украины.
Следствие считает, что подозреваемые использовали фиктивную компанию для закупки промышленных товаров и последующего экспорта их в Россию, скрывая настоящих получателей.
Речь идет, в частности, о двигателях, программном обеспечении, электронных и оптических компонентах, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, в частности в производстве дронов.
Четверо подозреваемых задержаны в городе Любек на севере страны. Среди них – граждане Германии и России. Пятый фигурант задержан в одном из районов к югу от Любека.
По информации прокуратуры, в схеме также участвовали по меньшей мере еще одна фиктивная компания и несколько подставных покупателей для маскировки поставок в РФ. На российской стороне, вероятно, к сети были причастны государственные структуры.
В общей сложности, по версии следствия, около 24 российских оборонных предприятий получили примерно 16 тысяч поставок на сумму около 30 млн евро.
К расследованию привлечены внешняя разведка Германии и Управление уголовных расследований таможенной службы. Обыски также прошли во Франкфурте, Нюрнберге и в землях Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн.
Ожидается, что задержанных доставят в суд, где будет решаться вопрос об их аресте.
