На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям

Київ • УНН

 • 4618 перегляди

З 12 жовтня в ЄС поступово впроваджується біометрична система реєстрації EES, яка замінить штампи в паспортах. Українці з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання не підлягають реєстрації, але для інших час перетину кордону може збільшитись.

На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям

Цієї неділі, 12 жовтня, в різних країнах Європейського Союзу планується поступове запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System). Створюється нова інформаційна система, де будуть реєструватися всі громадяни країн з поза ЄС кожного разу, коли будуть виїздити або в’їздити до ЄС. Що варто знати українцям, розповість УНН. 

EES система: як працює і коли запрацює повністю

Представники Європейської Комісії оголосили у липні 2025 року про нові зміни, які стануть чинними з 12 жовтня 2025 року. Відповідно до змін, створюється нова інформаційна система EU Entry/Exit System (EES), де будуть реєструватися всі громадяни країн з поза ЄС кожного разу, коли будуть виїздити або в’їздити до ЄС. На законодавчому рівні система EES була затверджена у 2017 році.

Зміни стосуються держав, які входять до Шенгенської зони (25 держав ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Це буде застосовано відносно громадян третіх країн, які прагнуть подорожувати до вищезгаданих держав з наявністю короткострокової візи чи громадян, яким не треба віза.

EES є частиною пакету Європейського Союзу "Розумні кордони", основна мета якого полягає в покращенні контролю над кордонами ЄС. Окрім системи EES, до пакету входять розширене використання систем Автоматичного прикордонного контролю країн ЄС (ABC), а також Європейської системи інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS).

Нова система в'їзду та виїзду в ЄС запрацює вже з жовтня - рішення ЄК30.07.25, 18:57 • 4187 переглядiв

Нові правила перетину кордону з ЄС

Нова система замінить більш традиційний штамп у паспорті. Відтепер все буде цифровізовано: збір біометричних даних, сканування відбитків пальців і решти інформації про тих, хто подорожує. 

У дітей до 12 років відбитки пальців не зніматимуть, проте зображення їхніх облич буде внесене до системи. 

Реєстрації в EES потребують усі, громадяни, які в'їжджають до ЄС на короткий термін (до 90 днів протягом 180 днів). 

Не підлягає реєстрації в EES: 

  • особи, які мають статус тимчасового захисту в ЄС;
    • власники посвідок на проживання в країнах ЄС;
      • власники довгострокових віз однієї із країн ЄС. 

        Система EES має на меті боротьбі з нелегальними мігрантами за рахунок отримання більш актуальних та верифікованих даних. Перетин кордону стане більш автоматизованим – якщо людина один раз надала свої дані для системи, то потім вже не треба буде їх надавати ще раз.

        Дані тих, хто перетинає кордон будуть під посиленим кіберзахистом. Система EES запрацює не відразу, а з певним перехідним періодом. Очікується, що країни-члени ЄС зможуть повністю запровадити систему збору даних до 10 квітня 2026 року.  Прикордонники за ці півроку будуть збирати дані для системи та модернізувати її.

        Європейський Союз пішов на реформування системи прикордонного контрою через питання нелегальної міграції з країн Африки та Близького Сходу. За даними прикордонної служби Frontex впродовж січня-лютого 2025 року 25 тисяч осіб нелегально перетнули кордони ЄС у декількох регіонах – Східне Середземномор’я, Західні Балкани, Центральне Середземномор’я, Західне Середземномор’я, а також Ла-Манш.

        В’їзд українців у Європу

        Для українців нові умови в’їзду до ЄС мало що змінюють, адже продовжує працювати безвізовий режим, який почав діяти у 2017 році. 13 червня 2025 року Європейська Рада продовжила дію тимчасово захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

        Щоправда Європейська Рада і Європейський Парламент пропонують зміни до візової політики в частині відкликання безвізового режиму. Це можливе за наступних умов: зростання кількості несанкціонованих в’їздів до ЄС, схеми отримання громадянства ЄС в обмін на інвестиції, гібридні загрози, а також погіршення відносин ЄС з третьою державою (порушення прав людини і статуту ООН).

        В Держприкордонслужбі пояснювали, що Польща вже почала тестувати цю систему, і з 12 жовтня, за наявною інформацією, ця система має поступово впроваджуватися в різних країнах.

        "Не обов’язково саме з 12 жовтня по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює, тому що бачимо, що Польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня. Але, власне, вона передбачає також збір необхідної інформації: фотографія людини, відбитки пальців, внесення інформації про паспортні дані", - повідомляв речник ДПСУ Андрій Демченко. 

        За словами Демченка, ця база даних міститиме інформацію щодо в’їзду та виїзду до країн Європи.

        "Через зняття біометричних даних, необхідність зробити фотографії може дещо збільшити час на оформлення, хоча, скоріш за все, це буде тільки тоді, коли ця система тестуватиметься, тому людям варто це враховувати під час перетину кордону на виїзд з України", - зазначав речник. 

        Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби06.10.25, 09:51 • 59830 переглядiв

        Черги на кордонах України в ЄС: чому перевірки триватимуть довше

        Як зазначали в Департаменті консульської служби МЗС України, усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.

        Залізничні подорожі – процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися. Відмова надати біометричні дані = законна підстава для відмови у в’їзді.

        Заступниця директора Світлана Криса наголошувала, що європейська система буде "чіткою і структурованою", однак початок її запровадження вимагатиме більше часу на проходження прикордонної перевірки.

        Я б хотіла дати практичну пораду нашим громадянам: якщо вони їхатимуть до країни ЄС і в подальшому, наприклад, плануватимуть переліт літаком до інших країн, то потрібно брати до уваги, що на перших порах перевірка на кордоні займатиме більше часу. Тобто наші громадяни мають дораховувати одну-дві години до свого часу подорожі

        - зазначала Криса.

        За її словами, на практиці така перевірка відбуватиметься у три кроки: люди виходитимуть з автомобілів чи автобусів, потім у них братимуть біометричні дані, а далі відбуватиметься реєстрація в автоматизованій системі.

        "Тобто тепер штампи в паспорти ставитися не будуть, але інформація про кожну людину буде зібрана в цій єдиній електронній системі", - наголошувала Криса. 

        Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до Євросоюзу03.09.25, 09:00 • 51364 перегляди

        Окрім того, до черг готують і в ЄС. Порти, аеропорти та залізничні термінали були змушені встановити машини для проведення перевірок, що дозволить посадовцям перевіряти інформацію про імміграційний статус людей та автоматично ідентифікувати тих, хто перевищує термін дії своїх віз або дозволених термінів перебування. 

        Спочатку країни почнуть запроваджувати перевірки лише на певних пунктах перетину кордону або для певних категорій осіб. Наприклад, Нідерланди почнуть у портах Еймейден та Емсхавен, а в амстердамському аеропорту Схіпхол контроль запровадять лише 3 листопада.

        У Німеччині біометричний контроль розпочнеться в аеропорту Дюссельдорфа в неділю, потім в аеропортах Франкфурта та Мюнхена, а потім у морських портах та інших пунктах пропуску. 

        Однак, хоча зараз перевірка паспортів проводиться в транспортному засобі, нова схема вимагає від людей паркуватися у спеціально відведених місцях та виходити зі своїх транспортних засобів, щоб пройти перевірку, яка, за оцінками Eurotunnel, займає дві хвилини на пасажира. 

        ЄС змінює правила перетину кордону - які нововведення і коли чекати24.09.24, 13:53 • 13964 перегляди

        Павло Башинський

