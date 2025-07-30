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Нова система в'їзду та виїзду в ЄС запрацює вже з жовтня - рішення ЄК

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Європейська комісія оголосила, що нова система в'їзду/виїзду (EES) запрацює з 12 жовтня 2025 року. Вона буде поступово реєструвати дані громадян третіх країн, замінюючи штампи в паспортах.

Нова система в'їзду та виїзду в ЄС запрацює вже з жовтня - рішення ЄК

Запуск нової системи в’їзду/виїзду (EES) ЄС запрацює з 12 жовтня цього року. Прикордонні органи будуть поступово реєструвати дані громадян третіх країн, які перетинають кордони.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії, передає УНН.

Деталі

Комісія визначила 12 жовтня 2025 року датою початку поступового введення в дію Системи в'їзду/виїзду ЄС (EES). З 12 жовтня держави-члени почнуть поступово впроваджувати EES протягом шести місяців. Прикордонні органи будуть поступово реєструвати дані громадян третіх країн, які перетинають кордони. Наприкінці цього періоду EES буде повністю впроваджена на всіх пунктах перетину кордону

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що EES – це передова технологічна система, яка буде цифровим чином реєструвати в’їзд і виїзд громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують до 29 європейських країн, включаючи країни, що входять до Шенгенської угоди, з метою короткострокового перебування.

Система буде збирати біометричні дані, такі як відбитки пальців, зображення обличчя та іншу інформацію про подорож, поступово замінюючи нинішню систему проставлення штампів у паспортах.

EES модернізує та покращить управління зовнішніми кордонами ЄС. Вона надаватиме надійні дані про перетин кордонів, систематично виявлятиме осіб, які прострочили термін перебування, а також випадки підробки документів та ідентичності. Таким чином, EES сприятиме запобіганню нелегальній міграції та захисту безпеки європейських громадян. Крім того, завдяки ширшому використанню автоматизованих прикордонних перевірок подорожі стануть більш зручними та безпечними для всіх. Нова система відповідає найвищим стандартам захисту даних та конфіденційності, забезпечуючи захист та безпеку персональних даних мандрівників

- додали в ЄК.

Нагадаємо

Рада ЄС дала "зелене світло" поступовому запуску системи в'їзду/виїзду до Європейського Союзу у межах управління кордонами.

Павло Башинський

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