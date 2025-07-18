Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах

Рада ЄС дала "зелене світло" поступовому запуску системи в'їзду/виїзду до Європейського Союзу у межах управління кордонами, повідомили у п'ятницю в євроінституції, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) схвалила закон ЄС, який дозволить поступово протягом шести місяців запускати нову цифрову систему управління кордонами (EES) для в'їзду/виїзду - повідомили в Раді ЄС.

EES, як очікується, підвищить ефективність та результативність контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Нова система цифровим способом фіксуватиме в'їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують на короткий термін до країни-члена ЄС.

"Завдяки цій системі відповідні органи, від прикордонників до правоохоронних органів, матимуть доступ до даних, що дозволять перевірити особу громадян третіх країн та інформацію про те, чи дотримуються вони дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні. В результаті, EES значно зменшить ймовірність шахрайства з особистими даними та перевищення терміну перебування", - зазначили у Раді ЄС.

Основні пункти нового закону

Новий закон ЄС передбачає таке:

нові правила дозволяють тим державам-членам ЄС, які бажають впроваджувати EES поступово протягом 180 днів, зробити це, водночас надаючи іншим можливість розпочати повноцінне використання системи з першого дня;

країни ЄС повинні досягти повної реєстрації, включаючи біометричні дані, всіх осіб в EES до кінця шестимісячного періоду;

до кінця перехідного періоду держави-члени також продовжуватимуть вручну ставити штампи в проїзних документах;

держави-члени ЄС можуть повністю або частково призупинити використання EES на певних пунктах перетину кордону за виняткових обставин (наприклад, коли інтенсивність руху призведе до дуже тривалого часу очікування).

Наступні кроки

Регламент ЄС набирає чинності на третій день після його публікації в Офіційному журналі ЄС. EES почне діяти поступово з дати, яку визначить Європейська комісія.

Доповнення

Регламент EES, ухвалений у 2017 році, вимагав від усіх держав-членів розпочати повноцінне та одночасне використання EES. Щоб забезпечити безперебійний запуск EES та сприяти своєчасному розгортанню системи в усіх державах-членах ЄС, а також через побоювання, що повний запуск системи може становити фактор ризику для стійкості ІТ-системи, Єврокомісія запропонувала поступовий запуск.

Для того, щоб зробити такий поступовий запуск можливим, було необхідне нове регулювання.

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