Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах

Совет ЕС дал "зеленый свет" постепенному запуску системы въезда/выезда в Европейский Союз в рамках управления границами, сообщили в пятницу в евроинституте, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) одобрил закон ЕС, который позволит постепенно в течение шести месяцев запускать новую цифровую систему управления границами (EES) для въезда/выезда - сообщили в Совете ЕС.

EES, как ожидается, повысит эффективность и результативность контроля на внешних границах ЕС. Новая система будет цифровым способом фиксировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лица граждан стран, не входящих в ЕС, которые путешествуют на короткий срок в страну-член ЕС.

"Благодаря этой системе соответствующие органы, от пограничников до правоохранительных органов, будут иметь доступ к данным, которые позволят проверить личность граждан третьих стран и информацию о том, соблюдают ли они разрешенный срок пребывания в Шенгенской зоне. В результате, EES значительно уменьшит вероятность мошенничества с личными данными и превышения срока пребывания", - отметили в Совете ЕС.

Основные пункты нового закона

Новый закон ЕС предусматривает следующее:

новые правила позволяют тем государствам-членам ЕС, которые желают внедрять EES постепенно в течение 180 дней, сделать это, одновременно предоставляя другим возможность начать полноценное использование системы с первого дня;

страны ЕС должны достичь полной регистрации, включая биометрические данные, всех лиц в EES до конца шестимесячного периода;

до конца переходного периода государства-члены также будут продолжать вручную ставить штампы в проездных документах;

государства-члены ЕС могут полностью или частично приостановить использование EES на определенных пунктах пересечения границы при исключительных обстоятельствах (например, когда интенсивность движения приведет к очень длительному времени ожидания).

Следующие шаги

Регламент ЕС вступает в силу на третий день после его публикации в Официальном журнале ЕС. EES начнет действовать постепенно с даты, которую определит Европейская комиссия.

Дополнение

Регламент EES, принятый в 2017 году, требовал от всех государств-членов начать полноценное и одновременное использование EES. Чтобы обеспечить бесперебойный запуск EES и способствовать своевременному развертыванию системы во всех государствах-членах ЕС, а также из-за опасений, что полный запуск системы может представлять фактор риска для устойчивости ИТ-системы, Еврокомиссия предложила постепенный запуск.

Для того, чтобы сделать такой постепенный запуск возможным, было необходимо новое регулирование.

Новые правила въезда в ЕС: Европарламент одобрил систему контроля на границах