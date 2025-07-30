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Новая система въезда и выезда в ЕС заработает уже с октября - решение ЕК

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Европейская комиссия объявила, что новая система въезда/выезда (EES) заработает с 12 октября 2025 года. Она будет постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, заменяя штампы в паспортах.

Новая система въезда и выезда в ЕС заработает уже с октября - решение ЕК

Запуск новой системы въезда/выезда (EES) ЕС начнет действовать с 12 октября этого года. Пограничные органы будут постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, пересекающих границы.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

Комиссия определила 12 октября 2025 года датой начала постепенного введения в действие Системы въезда/выезда ЕС (EES). С 12 октября государства-члены начнут постепенно внедрять EES в течение шести месяцев. Пограничные органы будут постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, пересекающих границы. В конце этого периода EES будет полностью внедрена на всех пунктах пересечения границы

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что EES – это передовая технологическая система, которая будет цифровым образом регистрировать въезд и выезд граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих в 29 европейских стран, включая страны, входящие в Шенгенское соглашение, с целью краткосрочного пребывания.

Система будет собирать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, изображения лица и другую информацию о путешествии, постепенно заменяя нынешнюю систему проставления штампов в паспортах.

EES модернизирует и улучшит управление внешними границами ЕС. Она будет предоставлять надежные данные о пересечении границ, систематически выявлять лиц, просрочивших срок пребывания, а также случаи подделки документов и идентичности. Таким образом, EES будет способствовать предотвращению нелегальной миграции и защите безопасности европейских граждан. Кроме того, благодаря более широкому использованию автоматизированных пограничных проверок путешествия станут более удобными и безопасными для всех. Новая система соответствует самым высоким стандартам защиты данных и конфиденциальности, обеспечивая защиту и безопасность персональных данных путешественников

- добавили в ЕК.

Напомним

Совет ЕС дал "зеленый свет" постепенному запуску системы въезда/выезда в Европейский Союз в рамках управления границами.

Павел Башинский

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